La película ¿Querés ser mi hijo?, protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi, se estrenó en los cines de Argentina el jueves 22 de octubre de 2026 y, hasta la fecha, llevó a 21.139 personas a las salas.

El debut cinematográfico de Wanda Nara tuvo un arranque moderado en boleterías, según las estadísticas de Ultracine. En sus primeros siete días de exhibición, terminó en el quinto puesto entre las películas más vistas, con 17.823 entradas vendidas. El mejor día fue el sábado 24 de octubre, cuando convocó a 4.808 espectadores.

Menor asistencia El registro más bajo de esa primera semana se produjo el lunes 26, con 1.026 tickets vendidos. Durante el primer fin de semana la película estuvo disponible en un máximo de 165 pantallas, cifra que desde el lunes bajó a 103. Aún no se informaron los datos de las salas en las que se proyectará durante el resto de la segunda semana.

Promedio por sala Otro dato relevante es el promedio de público por pantalla: la producción alcanzó 89 espectadores por sala, uno de los registros más bajos entre las diez películas más vistas de la semana. Como referencia, Clayface, estrenada el mismo día, llegó a un promedio de 140.

Comparación de cartelera En la misma medición aparece La casa, con Diego Peretti y César Troncoso, estrenada el 8 de octubre. Esa película, con una distribución más acotada, había llegado a 42.427 espectadores y se mantenía este sábado en el ranking. El seguimiento de la segunda semana de ¿Querés ser mi hijo? queda atado a la evolución de su cantidad de pantallas y al volumen de entradas que registre en los próximos días.