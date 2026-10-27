La banda irlandesa agregó un show para el 27 de marzo de 2027. La venta general será el 29 de octubre a las 13 por All Access.

El regreso de U2 a la Argentina derivó en dos conciertos agotados para el 23 y el 25 de marzo de 2027, con más de un millón de personas en la fila virtual, según el anuncio difundido por la organización. Ante esa demanda, el grupo irlandés sumó una tercera función para el 27 de marzo. La venta general de entradas comenzará el 29 de octubre a las 13 y será únicamente a través de All Access.

Gira y repertorio

La presentación forma parte de la gira mundial The Greatest Show on Earth, con la que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. celebrarán 50 años de trayectoria. En ese marco, U2 presentará canciones de Carnaval de Luz, señalado como su primer álbum de material completamente nuevo desde Songs of Experience. El artista invitado será Beck, de acuerdo con la información difundida junto con el anuncio de las fechas.

Antecedentes en el país

La última visita del grupo a la Argentina fue en octubre de 2017, durante la gira Joshua Tree Tour, con la que celebró los 30 años del disco que lo consagró internacionalmente. En una de esas noches, el inicio del show se retrasó para que el público pudiera ver el partido de la Selección Argentina frente a Ecuador por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Ese antecedente volvió a ubicar al país dentro del itinerario regional de una banda con fuerte convocatoria local.

Primera llegada y magnitud

La relación con el público argentino comenzó en 1998, cuando U2 se presentó por primera vez en el país con el Pop Mart tour en River. Fueron tres noches con el estadio colmado y una puesta en escena de gran escala, según el repaso incluido en el material difundido. Entre los elementos mencionados figuran un arco de 30 metros, un disco de espejos de 12 metros de alto con forma de limón y una pantalla de video LED de 45,72 por 15,24 metros.

Con la tercera fecha ya incorporada, el próximo hito será la apertura de la venta general del 29 de octubre. Hasta entonces, la disponibilidad quedará sujeta a la demanda que ya dejó agotadas las dos funciones iniciales.