El dirigente afirmó que ya no rige la restricción de acercamiento con Candela Arizaga. La causa sigue abierta por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Este lunes 26 de octubre, Facundo Moyano declaró nuevamente ante la Justicia en la causa que lo investiga por los delitos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Después de la audiencia, el funcionario habló sobre su vínculo con Candela Arizaga y sostuvo que la perimetral fue levantada.

En diálogo con Lape Club Social, Moyano dijo: “Me levantaron la perimetral, estoy contento. Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya la puedo ver a candela con normalidad”. También señaló que la investigación seguirá adelante y que “hay dos imputaciones en las cuales yo soy el imputado, que es violencia de género y privación ilegítima de la libertad”.

Cuestionamientos a la cobertura En la misma entrevista, el dirigente cuestionó a la Justicia y a los medios por el tratamiento del caso. “Quería decir algo que muchas veces no tuve la oportunidad de decirlo: tantos recursos destinados, tantos medios, tanto tiempo que pierden los medios de comunicación o periodistas que hacen policiales de manera seria”, afirmó. Luego agregó que algunos comunicadores “deberían tener la seriedad de poner la cara de los que realmente cometen violencia de género”.

Moyano también apuntó contra la Justicia al sostener que “prende radares y destina recursos” y que “tendría que poner la cara de los que realmente cometen estos delitos”. En ese tramo, mencionó un dato sobre CABA y dijo que “el 75% de los delincuentes asesinos de CABA tienen denuncias previas”, aunque no precisó en la entrevista el origen de esa cifra. Sobre su situación personal, añadió: “No soy funcionario público ni nada”.

La versión de Arizaga Más tarde, Candela Arizaga también habló tras su audiencia y aseguró que pidió levantar la perimetral “que yo nunca pedí, nunca me contradije”. Según dijo, ya pasaron “tres meses” desde el inicio del conflicto y reclamó que la situación se resuelva porque es “desesperante no poder vernos, no poder hablar”.

Arizaga sostuvo además que hizo “un viaje juntos” con Moyano y que volvieron “más unidos y más fuertes que nunca para todo esto”. También afirmó que el lunes buscarán que se levante la restricción y anticipó que podría estar presente en la próxima audiencia. La causa continúa en trámite y, según lo que expresaron ambas partes, la definición sobre la perimetral y el avance de la investigación quedarán sujetos a nuevas resoluciones judiciales.