Mar del Plata. Moria Casán comunicó en vivo la muerte de Fernando Jorge “Coco” Shedden, conocido como Coco, quien fue su chofer de confianza durante décadas. La conductora habló con visible conmoción en La Mañana con Moria y atribuyó el fallecimiento al deterioro físico asociado a las adicciones que atravesó a lo largo de su vida. El caso volvió a poner en primer plano el estado de salud del excolaborador y el contexto en el que murió.

De qué murió. La conductora no precisó un diagnóstico médico al aire, pero sostuvo que la trayectoria de adicciones impactó en su salud. En paralelo, el medio marplatense Mi8 informó que Shedden murió este martes a las 6.50 en el Hospital Interzonal, donde permanecía internado a raíz de un cáncer de próstata. Esa versión agrega el dato sanitario que la conductora no detalló en su mensaje público.

Durante su despedida, Moria Casán dijo: “Esta adicción lo llevó a ponerse en lugares muy oscuros. Estuvo preso, después mejoró y tenía ahora una vida pacífica, estaba bien. Pero lamentablemente se ve que su vida después ya se acortó, porque es un hombre muy joven igual”. La frase describió un recorrido personal marcado por problemas judiciales y de salud, aunque no aportó precisiones adicionales sobre el cuadro clínico. La información disponible hasta ahora combina el testimonio de la actriz con el reporte periodístico de Mi8.

Reencuentro previo. La conductora también lamentó que Coco haya fallecido solo en Mar del Plata y recordó que, pese a distancias previas, lograron recomponer el vínculo antes de su muerte. Ese acercamiento ocurrió durante la producción de la serie biográfica de la actriz, donde el personaje de Shedden ocupa un rol relevante. “Me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida. Te quiero, te quiero”, le dijo al despedirlo.

El episodio deja como dato central el fallecimiento de un colaborador histórico de Moria Casán y, al mismo tiempo, la referencia concreta sobre el lugar y la hora que difundió Mi8. En ausencia de un parte médico oficial reproducido por la conductora, el antecedente inmediato sigue siendo la internación en el Hospital Interzonal por cáncer de próstata. Ese es el punto que permite reconstruir, por ahora, las circunstancias del deceso.