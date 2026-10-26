Los artistas presentaron el video oficial de una canción inédita grabada en el estudio de Carlos “La Mona” Jiménez. El tema reúne por primera vez sus voces y surgió de un vínculo construido en televisión.

Carlos “La Mona” Jiménez y Abel Pintos presentaron “Aire”, una canción inédita que marca la primera colaboración entre ambos artistas. El lanzamiento incluye el video oficial y reúne dos trayectorias de distintos orígenes dentro de la música popular argentina. Según el material difundido, el proyecto surgió de una relación construida en el programa de televisión “Es mi sueño”, conducido por Guido Kaczka.

La pieza combina el cuarteto cordobés asociado a Jiménez con la versatilidad interpretativa de Pintos, cuya carrera comenzó ligada al folclore y luego se expandió hacia el pop y otros géneros. El cruce de estilos es el rasgo central de la canción, que fue presentada como una unión artística inédita en la trayectoria de ambos. La publicación no informó datos sobre fechas de grabación ni sobre una edición física o digital adicional.





Un vínculo previo

La idea de trabajar juntos apareció en la emisión televisiva mencionada y derivó, con el tiempo, en una relación personal que excedió el intercambio profesional. El texto difundido señala que esa cercanía terminó en una canción y que Abel le entregó a La Mona el primer premio Martín Fierro de su carrera. Ese antecedente fue presentado como una muestra del reconocimiento de Pintos hacia la trayectoria del artista cordobés.

Grabación y presentación

“Aire” fue grabada en el estudio que pertenece a la figura del cuarteto, aunque el material no precisó la ubicación exacta ni la fecha de la sesión. El video oficial muestra a ambos músicos trabajando en ese espacio y refuerza la idea de una colaboración basada en el vínculo entre ellos. En el inicio del clip, Jiménez le dice a su colega: “Estoy feliz de que cantes conmigo, Abel”, y Pintos responde: “Para mí es un sueño cumplido, Mona, gracias”.

Las imágenes difundidas también registran un abrazo entre los dos artistas y escenas del trabajo en el estudio. El estreno deja como dato central la primera unión discográfica entre Carlos “La Mona” Jiménez y Abel Pintos, con un alcance que combina dos públicos de fuerte presencia en la música argentina. El material publicado no informó si habrá presentaciones en vivo asociadas al tema ni si se prevé una continuidad del proyecto.