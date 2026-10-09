La banda Turf informó que suspendió los shows previstos para este fin de semana en Minas, Uruguay, y Casilda por un problema de salud de Joaquín Levinton. Según el comunicado difundido en redes sociales, el músico atraviesa un “severo estado gripal” y sus médicos le indicaron reposo. La decisión alcanzó dos presentaciones programadas y dejó en suspenso la reprogramación de esas fechas.

Comunicado oficial

La banda expresó: “Amigos y amigas: por motivos de salud no podremos realizar los shows de este fin de semana en Minas (Uruguay) y Casilda. Lamentamos mucho no poder encontrarnos en estos lugares y esperamos pronto poder llevar el show que esperaban. Será hasta la próxima. Muchas gracias”. En otro tramo del mensaje, agregó: “Gracias por la preocupación. Joaquín se encuentra con un severo estado gripal y sus médicos le indicaron reposo. Esperamos se mejore pronto”.

El anuncio no precisó plazos de recuperación ni nuevas fechas para las funciones suspendidas. Tampoco informó si la reprogramación dependerá de la evolución clínica del cantante o de la agenda de la banda. Por lo difundido oficialmente, el cuadro no reviste gravedad, aunque requiere cuidados y reposo.

Contexto judicial

La suspensión se produjo en medio de la exposición pública que rodea a Levinton por una denuncia por abuso sexual presentada por una joven identificada como Paula. En el material difundido, se menciona además que el músico presentó pruebas del hostigamiento que dice recibir de la denunciante. Ese expediente no fue detallado en la información disponible, por lo que no se consignan aquí imputaciones ni definiciones judiciales que no surjan del texto original.

En ese marco, Malena Pichot fue consultada por SQP (América) debido a su cercanía con el cantante, ya que su pareja, Leandro Lopatín, integra Turf. La conductora sostuvo: “Me parece un horror, es terrible, pero bueno en el descargo Joaquín dijo todo y está clarísimo, conozco el caso hace muchos años. Hace muchos años que está con esto Joaquín”. Luego añadió: “Siempre se apoya a las víctimas, por supuesto, pero bueno acá hay muchas pruebas, vi muchas cosas, esto ya sucedió hace tres años”.

El caso queda ahora atado a dos planos distintos: la evolución de la salud del cantante y la continuidad del conflicto judicial que lo involucra. En lo inmediato, la banda no podrá cumplir con los recitales anunciados y deberá comunicar si habrá nuevas fechas. El dato a seguir es la eventual reprogramación de los shows y cualquier actualización médica sobre Levinton.