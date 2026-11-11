La muerte de Marcos Camino generó conmoción en el mundo de la música y motivó la despedida pública de Rubén “Cacho” Deicas, histórico cantante de Los Palmeras. El mensaje fue difundido en redes sociales y estuvo acompañado por una fotografía de ambos en un escenario. En su publicación, Deicas resumió la relación artística y personal que mantuvieron durante décadas.

“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió Deicas. En otro tramo del texto, expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores del músico. También señaló: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza”.

El mensaje concluyó con una frase dirigida al fundador de Los Palmeras: “Que en paz descanses, Marcos”. La publicación fue una de las primeras reacciones públicas de peso tras la noticia del fallecimiento. En ese marco, volvió a quedar expuesta la centralidad que ambos tuvieron en la historia de la agrupación santafesina. Durante más de cinco décadas, fueron dos de las figuras centrales de una sociedad artística reconocida dentro de la cumbia santafesina.

Una relación con quiebre en 2025 La despedida de Deicas también se leyó a la luz de la crisis que atravesaron en 2025. Según el material de origen, el cantante se alejó de la agrupación después de una serie de diferencias con Marcos Camino y la producción. Ese conflicto incluyó acusaciones cruzadas, declaraciones públicas y una disputa por la continuidad de la relación laboral, que terminó con la disolución de la sociedad que compartían. La situación marcó un quiebre en una trayectoria de más de medio siglo.

El antecedente inmediato más cercano fue una visita que Camino le hizo a Deicas en febrero de 2025, cuando le pidió disculpas y ambos se dieron un abrazo, según el relato incluido en la nota original. Sin embargo, las diferencias volvieron a quedar expuestas meses después. En junio de 2025 se formalizó la salida del cantante de la agrupación. Después de esa ruptura, Camino reconoció públicamente cuánto le había afectado la separación de su antiguo compañero.

Con ese trasfondo, la despedida publicada por Deicas cerró un vínculo artístico que atravesó momentos de trabajo conjunto, conflicto y separación formal. La muerte de Camino deja abierta la revisión de una de las sociedades más reconocidas de la música popular santafesina, mientras persiste como dato central la salida de Deicas de la formación en junio de 2025.