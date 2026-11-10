La banda difundió un comunicado oficial tras el fallecimiento de Marcos Camino . También pidió respeto por la intimidad familiar y cautela sobre la información circulante.

La agrupación santafesina Los Palmeras confirmó en redes sociales el fallecimiento de Marcos Camino, histórico integrante y fundador del conjunto. En un comunicado oficial, la banda señaló que se trata de una pérdida dolorosa para su historia artística y para quienes integran la formación. El mensaje fue difundido luego de conocerse la noticia del deceso del músico.

Comunicado oficial

“Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, indicaron. La publicación agregó un pedido concreto a la audiencia y a los medios: “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información. Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento”.

La aclaración de la banda se inscribe en un contexto de versiones sobre las circunstancias de la muerte. Según el texto difundido y la información que circuló en paralelo, la causa no había sido precisada públicamente en ese momento. Por esa razón, el grupo optó por remarcar la necesidad de prudencia en la difusión de datos vinculados al caso. La referencia apunta a evitar la propagación de información no verificada mientras avanza el tratamiento de la noticia.

Trayectoria

Marcos Camino, nacido en 1950, fue presentado por el propio material como una pieza central de la identidad musical de Los Palmeras. Tocaba el acordeón y también cumplía un rol estratégico en lo musical y en lo operativo del conjunto. Cuando asumió el liderazgo del entonces Sexteto Palmeras en los años 70, consolidó un sonido que terminó por definir una parte sustancial de la cumbia santafesina.

En el repaso de su trayectoria, el texto destaca que junto a Rubén Deicas en la voz el grupo construyó una etapa de gran alcance popular. Entre las canciones mencionadas figuran “El Parrandero”, “La Suavecita” y “Soy Sabalero”, además de presentaciones en escenarios de alta visibilidad, como la actuación con la Filarmónica de Santa Fe y la final de la Copa Sudamericana 2019. El cierre de este capítulo queda ahora atado a la evolución de la información oficial sobre las circunstancias del fallecimiento.