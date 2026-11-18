Un medio británico difundió cifras sobre el supuesto contrato de Robert Pattinson para la saga 007. Jeff Bezos habló del proceso de selección y respaldó la elección.

El diario británico The Mirror publicó cifras sobre el proceso que llevó a Robert Pattinson a quedar como nuevo James Bond en la película 26 de la saga del agente 007. Según ese medio, el actor habría cobrado 1 millón de dólares por el casting y podría alcanzar cerca de 100 millones en total por un contrato de tres años.

La información fue atribuida por The Mirror a un informante y a fuentes financieras vinculadas con la franquicia. El dato no fue presentado como una confirmación oficial de los productores, sino como una estimación surgida en torno al acuerdo que habría sellado el intérprete de The Batman.

Jeff Bezos, dueño de Amazon MGM Studios, habría tenido intervención directa en la definición del elenco, de acuerdo con la versión difundida. Esa participación aparece como un elemento relevante porque la franquicia pasó a quedar bajo el control de una de las mayores plataformas globales de producción y distribución audiovisual.

Antes de la decisión final, Pattinson llegó a la instancia definitiva del casting junto con Jack Lowden, Callum Turner y Josh O’Connor. Las estimaciones de las últimas semanas señalaban a este último como favorito del director Denis Villeneuve, aunque en la recta final el elegido fue Pattinson.

Lauren Sánchez, esposa de Bezos, también aparece mencionada en la versión difundida por la prensa británica. Según esa reconstrucción, habría quedado “cautivada” al ver la prueba de cámara del actor, un dato que fue incorporado al debate sobre la elección del nuevo intérprete del agente 007.

El propio Bezos se refirió al proceso el martes por la noche en California. “Al principio, teníamos un ligero prejuicio contra él porque ya es muy famoso. Pensábamos que, tal vez, deberíamos tener a alguien un poco menos conocido. Pero en la prueba, era obvio; él era James Bond”, afirmó el empresario, en una declaración que confirmó que la fama previa del actor fue considerada dentro de la evaluación.