La empresaria anunció el fin de su vínculo con Juan Manuel Rodríguez y volvió a convocar postulantes. El episodio reabrió la exposición pública de la relación.

A solo cuatro meses del primer anuncio, Marta Fort comunicó que se separó de Juan Manuel Rodríguez y volvió a convocar a un nuevo “casting” para buscar novio. La confirmación llegó en una historia de redes sociales y expuso nuevamente una relación que había sido presentada públicamente por la hija de Ricardo Fort.

La empresaria había mostrado a fines de julio una imagen del influencer uruguayo de 28 años, con quien había iniciado el vínculo tras la convocatoria que realizó en agosto pasado. En aquella oportunidad, la propia Marta Fort había explicado que quería anticiparse a eventuales situaciones vinculadas con la exposición de la relación y con la distancia entre ambos, ya que él vive en Uruguay y ella es argentina.

La comunicación de la ruptura fue breve y se conoció en su perfil de Instagram. “Quiero comunicar, así como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición son mucha información para inseguros. Así que, ¿seguimos con el casting?”, escribió. El mensaje dejó planteado que la separación se produjo sin una explicación adicional sobre las causas.

Horas después, Juan Manuel Rodríguez dijo en declaraciones televisivas: “Me acabo de enterar por la historia —de Instagram— que me llamó mucho la atención porque siempre fui respetuoso, pero (...)”. La frase mostró que el joven no estaba al tanto de la decisión al momento de la publicación y abrió una diferencia de versiones sobre cómo se produjo el cierre del vínculo.

Luego, la panelista Pochi de Gossipeame sostuvo que Rodríguez le aseguró: “Había ciertas cuestiones que no coincidían, formas o cosas que no me hacían sentir cómodo”. Sin embargo, agregó que no habría estado vinculado a la mediatización. Con ese escenario, la relación quedó formalmente terminada en el plano público y el nuevo llamado de Marta Fort reactivó el formato de selección sentimental que ella misma había instalado meses atrás.