La cantante difundió un video del cruce con un hombre que la insultó por su postura política. Sostuvo que el episodio ocurrió en la caja de un comercio.

Gladys La Bomba Tucumana difundió en sus redes sociales un video en el que afirmó haber sido agredida en un supermercado por un hombre que la increpó por su postura política. Según relató la artista, el episodio ocurrió mientras hacía compras y se produjo en la zona de cajas del comercio. El caso tomó estado público a partir de la propia publicación de la cantante, que expuso el momento en tiempo real.

En su descargo, Gladys La Bomba Tucumana dijo: "La gente siempre me trata con mucho amor y cariño, pero allá en la caja hay un señor que me dijo de todo porque dice yo soy kuka. Todavía no puedo saber cuál es el significado de la palabra". También sostuvo: "Es un atrevido importante. No hay nadie en el super que me pueda defender... esto está pasando en este momento". La referencia a "kuka" alude, en el uso político argentino, a una descalificación vinculada con el kirchnerismo.

La artista agregó que el hombre le manifestó que tenía dinero y que estaba en buena situación económica, y que inicialmente iba a pedirle una foto, aunque luego desistió por su condición política, según su versión. En el video, la cantante registró además la continuidad del intercambio verbal y señaló que el sujeto siguió increpándola por su ideología. El material publicado no permite verificar de manera independiente el alcance de la agresión ni si intervino personal del supermercado.

Postura política y exposición pública Acto seguido, el hombre expresó: "Aguante Milei, el mejor presidente que tuvimos", mientras Gladys La Bomba Tucumana respondió que no entendía por qué le dirigía ese comentario a ella y que, como ciudadana, tenía derecho a pensar y opinar. En otro tramo, la intérprete sostuvo: "Miedo me dan ahora los libertarios", y vinculó el episodio con una comparación con otras figuras públicas. Sus dichos quedaron circunscriptos a su descargo en redes y no constituyen una constatación externa sobre el hecho.

El episodio se inscribe en un clima de alta sensibilidad política en el espacio público y en redes sociales, donde los intercambios entre figuras públicas y particulares suelen quedar registrados y amplificados por videos propios. En este caso, la difusión partió de la propia artista, que utilizó la grabación como respaldo de su denuncia. Hasta el momento de la publicación del material original, no se informaron otras versiones ni una intervención oficial del comercio mencionado. La variable a seguir es si habrá aclaraciones adicionales de la cantante o del supermercado sobre lo ocurrido.