La artista compartió imágenes de su hogar, con ambientes de inspiración francesa y una piscina en el jardín. También mostró el espacio donde grabó "La Cachaca".

La casa de Marixa Balli quedó expuesta en redes sociales con una estética centrada en tonos claros, muebles clásicos y detalles de inspiración francesa. La artista mostró distintos ambientes de la propiedad, entre ellos un living, un dormitorio principal, un jardín con piscina y un antiguo estudio de grabación. El recorrido permite identificar un estilo decorativo homogéneo y un espacio personal vinculado a su trayectoria musical.

Living y decoración

En el living predominan el blanco, el beige y el crema, combinados con sillones amplios, muebles de líneas tradicionales y mantas tejidas. Entre los elementos más visibles aparecen candelabros de cristal, espejos con marcos ornamentados y mesas auxiliares, además de plantas de interior. La nota de estilo se completa con una estética que remite a las viviendas parisinas y al llamado shabby chic, una corriente que combina piezas antiguas, objetos ornamentales y detalles románticos.





Dormitorio principal

La habitación principal mantiene la misma línea visual, con el blanco como color dominante en la ropa de cama y los almohadones de piel sintética. Uno de los datos más visibles es la cama XL, acompañada por un espejo de estilo clásico ubicado detrás del respaldo. Sobre el conjunto se destaca una araña de cristal con caireles, mientras que los grandes ventanales y las cortinas translúcidas favorecen el ingreso de luz natural.

Exterior y jardín

El exterior también forma parte central de la propiedad, con un jardín amplio, sectores verdes y una piscina de grandes dimensiones. Balli mostró camastros alrededor del área de descanso y una vegetación que acompaña la luminosidad de los ambientes interiores. La disposición del espacio refuerza la continuidad entre el interior de la casa y el sector al aire libre.

El espacio más personal

Entre los ambientes más singulares aparece un antiguo estudio de grabación, identificado como la “pecera”, donde Marixa Balli registraba sus canciones. Aunque hoy ese sector se usa para guardar rollos de tela, conserva paredes revestidas en madera e iluminación puntual. Allí nació uno de sus temas más conocidos, “La Cachaca”, lo que le da al lugar un valor vinculado con su carrera artística.