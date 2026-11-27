Yanina Latorre afirmó que aún resta definir la cesión de sociedades vinculadas a la cantante. El acuerdo incluiría propiedades y una distribución del dinero generado por su carrera.

A pocos días de su casamiento con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel atraviesa negociaciones económicas y familiares que, según lo dicho en televisión, todavía no quedaron cerradas con su padre, Alejandro Stoessel.

La información fue dada por Yanina Latorre en su programa, donde sostuvo que la cantante y su padre habrían avanzado en un entendimiento sobre la distribución de propiedades y ganancias generadas durante la carrera de la artista, aunque persiste una diferencia por las sociedades que administran ingresos, créditos y otros activos de su actividad profesional. En ese esquema, las sociedades aparecen como el punto pendiente del acuerdo patrimonial.

El reparto en discusión Según lo expuesto por Latorre, Tini Stoessel habría acordado cederles a sus padres todas las propiedades y quedarse con el 70% del dinero. Sin embargo, ese reparto inicial podría modificarse porque Alejandro Stoessel no estaría dispuesto a transferir las sociedades que figuran a su nombre sin recibir una contraprestación económica. La conductora lo resumió así: “Alejandro no cede las sociedades si Tini no las compra. Entonces, de la plata que le quedaría a ella, tiene que comprarle al padre y él se quedaría con más plata”.

De ese modo, la transferencia de esas empresas continúa pendiente y se mantiene como el principal obstáculo para cerrar la reorganización patrimonial. El dato relevante es que, de confirmarse esa versión, la negociación no se limitaría a bienes inmuebles o dinero líquido, sino también al control de estructuras societarias ligadas a la actividad profesional de la cantante. Ese tipo de definiciones suele ser central cuando existen ingresos, créditos y activos administrados a través de sociedades.

Contexto y exposición pública En el mismo análisis, Latorre vinculó el momento actual de la artista con la entrevista que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dieron juntos para la revista Vogue. La conductora contrastó esa exposición con una etapa anterior de la cantante y afirmó: “Como se nota que no la maneja más el padre, nunca en la vida hubiese dado una nota así. La tenían absorbida. Ahora es una piba feliz”. Se trata de una apreciación de la panelista, no de una confirmación independiente sobre la gestión de la carrera de la artista.

Por ahora, la única referencia pública sobre el estado de esa negociación es la versión difundida por Yanina Latorre. El punto que sigue abierto es la cesión o compra de las sociedades, una definición que, según lo expuesto en televisión, todavía no fue resuelta y permanece como variable central antes de la boda.