Entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre habrá funciones en el Teatro del Bicentenario, el Sarmiento y otros espacios. Varias de las actividades serán gratuitas.

La agenda cultural de San Juan concentrará entre este viernes 27 y el domingo 29 de noviembre funciones de danza clásica, música sinfónica y propuestas abiertas al público en distintos espacios de la provincia. La programación incluye actividades con entrada libre y otras con localidades a la venta, en una oferta impulsada por organismos culturales provinciales y entidades artísticas.

Ballet del Colón en el Bicentenario El Ballet Estable del Teatro Colón se presentará este viernes 27 y sábado 28 de noviembre a las 20 en el Teatro del Bicentenario. La compañía, bajo la dirección artística de Julio Bocca, interpretará la versión íntegra de El lago de los cisnes. La función se enmarca en los diez años del complejo cultural, un dato que explica el valor institucional de la visita.

Diversidad con acceso libre Ese mismo viernes 27 de noviembre, desde las 18, el Centro Cultural Conte Grand será sede del Festival de la Diversidad 2026. La actividad contará con música en vivo, DJs, performances, shows drag y una feria con más de 20 emprendedores, según la organización del Consejo Provincial de la Diversidad. La entrada será libre y gratuita, lo que amplía el alcance del encuentro a un público masivo.

Temporada de Mozarteum El sábado 28 de noviembre a las 21:30, Mozarteum Argentino filial San Juan presentará The Beatles Sinfónico Coral en el Teatro Sarmiento. El espectáculo cerrará la 44ª temporada de la institución y propone un recorrido cronológico por clásicos de la banda británica. Las localidades pueden adquirirse en la plataforma Avantti, en la oficina del Mozarteum y en la boletería del teatro.

Rock con arreglos de cámara El ciclo continuará el domingo 29 de noviembre a las 21 con Rock en el Chalet, a cargo de La Camerata, en Chalet Cantoni Casa Cultural, en Rivadavia. La formación actuará junto a Mariana Narváez y Marcelo Guevara en una propuesta que combina temas reconocidos del rock con arreglos de música de cámara. La función tendrá entrada gratuita, en una agenda que busca sostener la circulación de espectáculos en distintos puntos de la provincia.

Las actividades fueron impulsadas y acompañadas por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que articula parte de la programación cultural del fin de semana. La secuencia de funciones entre viernes y domingo deja como dato central la concentración de espectáculos en espacios públicos y de gestión cultural provincial, con acceso libre en varios casos y venta de entradas en otros. El cronograma permite prever una alta ocupación de salas y una oferta distribuida en la capital y Rivadavia.