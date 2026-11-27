El disco reúne cinco versiones y una canción inédita vinculada con Maracaibo. El estreno coincide con la pausa de su gira mundial, que retomará en 2027.

El cantautor Ricardo Montaner presentó “Sentimiento Venezolano”, su nuevo álbum editado para el sello Montaner Legacy. El proyecto está centrado en la gaita, género originario del estado Zulia y reconocido como Patrimonio Cultural de Venezuela.

Según la información difundida sobre el lanzamiento, el disco fue producido por el propio Montaner junto con Johan Morales. El material fue concebido como un homenaje a Maracaibo, ciudad venezolana donde el artista vivió durante su infancia, y busca llevar ese repertorio a otros mercados fuera de su lugar de origen.

Repertorio y enfoque La selección incluye cinco versiones: “Aquel Zuliano”, “El Negrito Fullero”, “Fiesta Decembrina”, “La Moza” y “Sin Rencor”. El cierre llega con “La Familia”, una gaita inédita compuesta por Ricardo Montaner junto a Jorge Luis Chacin y Johan Morales. El lanzamiento se presenta como una ampliación del trabajo del artista sobre un género tradicional venezolano.

Contexto de gira El estreno coincide con la primera etapa concluida de “El Último Regreso World Tour”, que finalizó en el Arena de Monterrey. Esa gira comenzó el 21 de febrero en Buenos Aires y completó 60 conciertos en 52 ciudades de 20 países, con presentaciones en América Latina, Estados Unidos, el Caribe y Europa. El dato marca la escala internacional del recorrido que acompaña la publicación del álbum.

Próximas fechas La gira retomará su cronograma en 2027 con fechas anunciadas en Lima el 16 de marzo, Santiago de Chile el 18 de marzo, Buenos Aires el 24 y 27 de marzo, Bogotá el 1 de abril y Madrid el 19 de junio. Esas presentaciones figuran entre las primeras confirmadas para la nueva etapa del tour.