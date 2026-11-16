El conflicto entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumará un capítulo judicial: la actriz avanzará con una denuncia por presuntas amenazas y pedirá una restricción de acercamiento contra la empresaria. La decisión fue confirmada por Agustín Rodríguez, abogado de Suárez, quien indicó que los escritos estaban en preparación para ser presentados ante la Justicia. Según explicó, la denuncia se formalizaría este martes e incluiría un pedido de impedimento de contacto y prohibición de acercamiento.

Antecedentes del planteo En declaraciones al programa Intrusos, Rodríguez señaló que la presentación estará acompañada por un video que circuló en los últimos días. De acuerdo con su interpretación, ese material permite reconstruir el origen del conflicto y las expresiones que considera amenazantes. El letrado sostuvo además que su representada intentó evitar que la disputa escalara y que terminó siendo blanco de distintos agravios. También afirmó que la actriz atraviesa un momento de preocupación por lo ocurrido y que considera necesario adoptar medidas preventivas.

Alcance de la restricción Uno de los puntos que tomó relevancia durante la entrevista fue la cercanía entre los lugares donde ambas suelen permanecer. La periodista Paula Varela mencionó que Wanda tendría acceso al barrio privado San Jorge, donde vive Suárez, debido a que Jakob Von Plessen, pareja de Zaira Nara, tiene una propiedad en ese lugar. Ante esa información, el abogado confirmó que solicitarán que la restricción contemple tanto la vivienda de la actriz en San Jorge como su casa ubicada en la zona de la isla.

Próximos pasos Rodríguez explicó que, a partir de las últimas declaraciones y del video difundido, la posibilidad de que Nara pueda ingresar al barrio genera una inquietud adicional para su clienta. Por ese motivo, buscarán que la Justicia establezca límites concretos para evitar cualquier acercamiento. Si la presentación se concreta en los términos anticipados, el expediente quedará abierto a la evaluación judicial sobre las medidas de protección solicitadas. El conflicto mediático entre ambas podría así trasladarse otra vez al terreno judicial, con una denuncia por amenazas y un pedido de resguardo que se sumaría a una disputa que lleva varios años.