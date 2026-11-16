La cuenta oficial de la franquicia de James Bond confirmó que Robert Pattinson será el nuevo protagonista de la saga del agente 007. El anuncio puso fin a años de especulación sobre quién sucedería a Daniel Craig, el último intérprete del personaje hasta ahora. La elección se inscribe en una nueva etapa de la serie cinematográfica, que pasa a estar bajo el control de Amazon.

“Robert Pattinson es James Bond”, publicó la cuenta oficial de la franquicia, que desde hace semanas venía anticipando que revelaría el nombre del nuevo protagonista. Con esa comunicación, la producción cerró una de las incógnitas más extendidas en torno a la saga. El actor se convierte así en el séptimo intérprete en asumir el rol del espía británico, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Un recambio esperado

La designación de Pattinson sucede a una etapa que comenzó en 2005, cuando Daniel Craig debutó en el papel con Casino Royale. Esa película tuvo buena recepción crítica y comercial, según el material difundido, y su última aparición como Bond fue en 2021 con Sin tiempo para morir. La nueva elección también deja atrás los nombres que circularon como posibles candidatos, entre ellos Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavill y Aaron Taylor-Johnson.

De acuerdo con lo que publicó The Hollywood Reporter, el director Denis Villeneuve, responsable de la nueva etapa de películas, evaluó a quienes participaron del casting en función de “sus habilidades, presencia ante la cámara y diálogos”. Esa misma publicación indicó que el proceso fue reservado al extremo y que Pattinson recién fue informado el domingo por la mañana, tras una comunicación con el director. La estrategia apuntó a evitar filtraciones en medio del crecimiento de los rumores sobre el reparto.

La nueva etapa

En un comunicado difundido por los productores del film, Pattinson afirmó: “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida”. También agradeció al equipo de la franquicia y sostuvo que “es un sueño hecho realidad”, además de remarcar que está “muy ilusionado” con el trabajo por delante. El actor llega a esta producción luego de una trayectoria que lo llevó desde Twilight hasta títulos como The Batman, Tenet, La Odisea, Prime Time, El Drama, Mickey 17, El faro y Cosmópolis.

La película se desarrollará bajo el comando de Amazon, que compró los derechos de producción a la familia Broccoli en febrero de 2025. Ese cambio marca la primera vez que una cinta de James Bond se realizará bajo esa estructura empresarial. Por ahora, el dato confirmado es el nombre del protagonista; el resto de las definiciones sobre la nueva saga dependerá de la etapa de producción que siga en curso.