La canción, escrita en letra y música por Javier Lucero, reúne referencias a las obras más emblemáticas del artista y a su permanente vínculo con Huaco. El estreno será este sábado en el Anfiteatro Buenaventura Luna.

La música y los recuerdos volverán a encontrarse este sábado en el escenario del Fogón de los Arrieros. En una edición muy especial de la Fiesta Nacional de la Tradición, Los Lucero de Jáchal presentarán una composición inédita dedicada a una de las figuras más representativas del folclore sanjuanino: el Chango Huaqueño, fallecido el 25 de agosto de 2025.

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La propuesta tiene un significado particular para Javier Lucero, autor de la letra y la música de “Guitarra huaqueña”, una zamba que todavía no fue publicada oficialmente en las plataformas digitales y que tendrá en Jáchal una de sus primeras presentaciones ante el público.

En una entrevista, el músico explicó que la intención fue construir un homenaje a partir de las imágenes, las canciones y las expresiones que identificaron al artista durante toda su trayectoria. El punto de partida fue su inseparable guitarra y aquella manera de recorrer distintos lugares llevando siempre presente a Huaco.

La composición reúne referencias a algunas de sus canciones más emblemáticas, con frases como “El cielo de pedernal”, “La montaña del Chinguillo” y “Poncho e' guanaco”. A través de esos recuerdos, Lucero buscó reconstruir la identidad de un músico que hizo de su pueblo una parte inseparable de su nombre y de su obra.

La letra también recupera una dimensión más íntima del Chango Huaqueño. Según describió su autor, detrás de aquella apariencia curtida por los caminos y las experiencias de la vida había un espíritu de niño, siempre dispuesto a cantarles a sus arrieros huaqueños y a mantener viva la historia de su tierra.

Uno de los pasajes de la zamba evoca, además, la tristeza que atravesó a Huaco cuando se conoció la noticia de su muerte. Lucero recordó una conversación con el músico Nico Balmaceda, quien le transmitió cómo se había vivido aquella jornada en el pueblo: una sensación de dolor compartido que se extendió entre los vecinos.

Una zamba con el sello musical del Chango

La elección del género tampoco fue casual. Javier Lucero contó que decidió componer una zamba porque era uno de los estilos que más disfrutaba el artista homenajeado. Por eso, tanto en la interpretación como en los arreglos musicales, buscaron recuperar características de las grabaciones que identificaban al Chango Huaqueño.

La intención fue respetar su manera de cantar, los punteos de guitarra, las voces de aliento y hasta las dedicatorias que solía incorporar en sus canciones. El cierre de la composición incluye, además, una referencia a una de las frases que marcaron su recorrido artístico: andar por los caminos con su guitarra cantándole a Huaco.

La grabación cuenta con la participación de Juanse Arano, sobrino y ahijado de Javier Lucero, quien recientemente obtuvo el primer puesto en el certamen Pre Cosquín realizado en San Juan, en el rubro solista vocal. De esta manera, tendrá la oportunidad de representar a la provincia en Córdoba durante enero.

También participaron Hernán Palacio, en guitarra y percusión, Miguel Ramírez, en bajo, y las voces de Juanse Arano y su hermano Fernando.

Cuatro décadas de historia en la Fiesta de la Tradición

La presentación de “Guitarra huaqueña” tendrá otro componente emotivo para Los Lucero de Jáchal. Este año se cumplen 40 años de la primera vez que Javier y Fernando subieron al escenario de la Fiesta Nacional de la Tradición.

Aquella presentación ocurrió en 1986, cuando Javier tenía 17 años y Fernando 19. En esa oportunidad estuvieron acompañados por Tito Capdevila (el escenario del anfiteatro lleva su nombre) y Juan de Dios Páez, dos músicos que formaron parte de aquel debut en la celebración jachallera.

El aniversario los encuentra nuevamente en el mismo ámbito artístico, esta vez rodeados de familiares y compañeros con quienes compartieron distintas grabaciones y escenarios.

La relación de los hermanos con el Chango Huaqueño también tuvo una extensa historia. Compartieron actuaciones durante muchos años, tanto en San Juan como en distintos puntos del país. Uno de los primeros encuentros importantes se produjo en 2005, durante los homenajes por los 50 años del fallecimiento de Buenaventura Luna, cuando fueron convocados para compartir un espectáculo en el Auditorio Juan Victoria de la capital sanjuanina.

Posteriormente volvieron a coincidir en una presentación organizada por el Senado de la Nación y en numerosas fiestas departamentales y festivales de otras provincias, como Neuquén, Córdoba, Tucumán y La Rioja. También compartieron escenario durante los festejos del Bicentenario de la Patria en Buenos Aires, como parte de la delegación sanjuanina.

Para esta edición de la Fiesta de la Tradición, Los Lucero estarán acompañados por varios de esos amigos y músicos que formaron parte de su recorrido. Entre ellos se encuentran Nico Balmaceda, Renato Vila y Doña Juliana, además de los integrantes que participaron en sus últimas grabaciones.

La cita será este sábado, alrededor de las 22:30, antes del Fogón de los Arrieros, el espectáculo central en el Anfiteatro Buenaventura Luna. Allí, entre canciones y recuerdos, el grupo celebrará sus 40 años de historia en la fiesta jachallera y presentará una obra que busca mantener vigente el legado de un artista que convirtió a Huaco en una referencia permanente de la música popular sanjuanina.