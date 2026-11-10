La artista colombiana anunció una nueva fase de “Las mujeres ya no lloran World Tour” en 2027. Aún no informó fechas, ciudades ni venta de entradas.

La artista colombiana Shakira y la productora Fénix Entertainment Group confirmaron una nueva etapa en América Latina de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran World Tour”, según el anuncio oficial difundido por la empresa. El nuevo tramo del tour desembarcará en los escenarios el próximo año, aunque todavía no se informaron fechas.

De acuerdo con el póster oficial difundido por Fénix Entertainment, la barranquillera visitará seis países: Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá. El anuncio se limita, por ahora, a la confirmación de la visita y no incluye las ciudades, los recintos ni el valor de las entradas.

La falta de precisiones sobre el cronograma mantiene abiertas variables centrales para la organización comercial del tour. Aún resta conocer las sedes, la plataforma de venta y el precio de los tickets, datos que suelen definir la magnitud operativa de cada fecha. En ese marco, la comunicación oficial funciona como una primera confirmación de mercado, pero no como un calendario cerrado.

Antecedentes del tour

La confirmación llega después del desempeño de Shakira en Madrid, donde su paso fue catalogado como un hito en su carrera, con una residencia de shows multitudinarios en un predio bautizado como “Estadio Shakira”. Según el anuncio, su presentación en la ciudad europea convocó a cientos de miles de espectadores a lo largo de varias semanas. Ese antecedente alimenta la expectativa por la nueva etapa latinoamericana.

La expectativa también se concentra en Venezuela, que recibirá a Shakira 16 años después de su última presentación en ese país, según el material difundido. En Centroamérica, la incorporación de Guatemala, Costa Rica y Panamá amplía el alcance regional de la gira, mientras que Puerto Rico completa el grupo de territorios confirmados. Por ahora, el próximo paso depende de la publicación de fechas y de la información operativa que acompañe cada anuncio local.