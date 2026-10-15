La cantante publicó una foto con su expareja y lo mencionó como apoyo en su show final. La imagen reactivó versiones, pero no hubo confirmación de reconciliación.

Shakira compartió una foto en blanco y negro con Antonio de la Rúa después del cierre de su residencia en Madrid, en el último concierto de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La publicación volvió a instalar versiones sobre un posible acercamiento entre ambos, aunque hasta el momento ninguno confirmó una reconciliación.

El cierre en Madrid se produjo el lunes 12 de octubre, tras 13 conciertos en Macondo Park, el recinto montado para las presentaciones de la artista. En sus redes, la cantante escribió: “Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después”, y agradeció a quienes viajaron desde distintos países, además de artistas invitados y equipo de producción.

Durante ese mensaje, Shakira afirmó: “Me han dado la fuerza para salir cada noche al escenario con una alegría total y el corazón lleno”. También dedicó unas palabras a la ciudad anfitriona: “Madrid, gracias por abrirme los brazos y el corazón. ¡No hay nada como cuando una lobita se encuentra con su manada!”. La imagen con Antonio de la Rúa apareció entre las fotos difundidas después del show y fue la que más atención concentró.

Reconocimiento público Desde el escenario, la cantante también mencionó a su expareja y lo ubicó como parte del trabajo detrás de la residencia. “Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, dijo ante el público. Luego agregó: “Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”.

Antecedentes y versiones Las especulaciones sobre un eventual acercamiento ya habían circulado en agosto, cuando trascendió una foto de ambos compartiendo una comida en un restaurante de Miches, República Dominicana. En esa ocasión también estaban presentes Tonino Mebarak, hermano de la cantante, y el empresario George Nader. La nueva imagen en Madrid reactivó esas versiones, pero la información disponible solo confirma el vínculo amistoso que la artista describió en público.

Contexto personal y profesional Shakira y Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, comenzaron su relación en Buenos Aires en el año 2000. Durante más de una década compartieron vida personal y proyectos profesionales vinculados con la carrera internacional de la cantante, incluida la etapa de Laundry Service, el álbum que consolidó su proyección internacional. En enero de 2011 anunciaron su separación y luego mantuvieron un vínculo público de bajo perfil. La variable a seguir es si habrá nuevas definiciones de alguno de los dos sobre el alcance real de esta reaparición conjunta.