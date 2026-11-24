El líder de Queen murió el 24 de noviembre de 1991 por una bronconeumonía derivada del sida. Su figura sigue entre las más influyentes del rock.

Este martes se cumplen 35 años del fallecimiento de Freddie Mercury, cantante, compositor y líder de la banda británica Queen, una de las figuras más influyentes de la música popular y del rock.

El artista murió el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, en su residencia de Garden Lodge, en el barrio londinense de Kensington, a raíz de una bronconeumonía derivada del sida. Nacido como Farrokh Bulsara el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Tanzania, se radicó en Inglaterra tras pasar un tiempo en la India.

Tras graduarse como diseñador gráfico en el Ealing Art College de Londres en 1970, fundó Queen junto al guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor. La formación se completó un año después con el bajista John Deacon. La banda consolidó su proyección con discos como A Night at the Opera (1975), News of the World (1977) y The Game (1980).

Obra y proyección Entre sus canciones más reconocidas figuran “Bohemian Rhapsody”, incorporada en 2022 al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, “We Are the Champions”, “Somebody to Love” y “Don't Stop Me Now”. Uno de los momentos más destacados de su carrera en vivo fue el 13 de julio de 1985 en el estadio de Wembley, durante el festival benéfico Live Aid.

La actuación de Queen duró aproximadamente veinte minutos y reunió a más de 72.000 espectadores en el estadio, con una audiencia televisiva estimada en 1.500 millones de personas. Ese registro quedó asociado a una de las presentaciones más destacadas de la música contemporánea, según la referencia incorporada en el material original.

Diagnóstico y anuncio público En 1987, Mercury fue diagnosticado con VIH y mantuvo su estado de salud en reserva durante cuatro años para continuar con su actividad musical. Su deterioro le impidió sostener las giras y redujo sus apariciones públicas, mientras crecían los rumores sobre su enfermedad. Ante esa situación, difundió un comunicado el 23 de noviembre de 1991, 24 horas antes de su muerte, en el que confirmó su diagnóstico.

En ese texto expresó: “Siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas de VIH y que padezco sida. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que luchan contra esta terrible enfermedad en todo el mundo”. El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury murió en Kensington, donde había pasado sus últimos días en Garden Lodge.