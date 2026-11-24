Flor de la V explicó en LM por qué anunció en vivo el final de Los Profesionales de Siempre, emitido por El Nueve, sin que su panel supiera que el programa se levantaba. La conductora sostuvo que se trató de un malentendido interno y negó que hubiera existido “mala intención” o “mala leche”. El episodio dejó expuesta una situación de comunicación fallida dentro del equipo y abrió cuestionamientos sobre el modo en que se informó la decisión al aire.

En diálogo con Ángel De Brito, Flor de la V dijo que el viernes 20 de noviembre fue “un día difícil” porque no esperaba la noticia. Señaló que tiene contrato por un año más con El Nueve y que había “estado peleando todo el año para volver a mi horario”. También afirmó que la decisión no fue comunicada previamente al panel porque su productora le había dicho que ella se lo informaría al equipo.

La decisión del canal Según relató la conductora, el ciclo será reemplazado por otro formato a partir de la compra de la productora Mandarina. En ese marco, sostuvo que salió “muy justo” al aire porque debió retocarse antes de la emisión y que estaba “bastante afectada” por la situación. La explicación buscó despejar las críticas que se multiplicaron tras el anuncio y ordenar la versión sobre cómo se produjo la comunicación interna.

El anuncio en vivo El conflicto se originó cuando Flor de la V informó frente a cámara que el programa terminará el 31 de enero de 2027. Dijo que, al reunirse con autoridades del canal, le comunicaron que ese día concluirá Los profesionales, aunque aclaró que su vínculo personal con la emisora sigue vigente hasta el 31 de diciembre de ese año. La reacción del panel fue inmediata: sus integrantes dijeron que no sabían nada y que se enteraban en ese momento.

Críticas públicas El recorte del momento se difundió en X y generó cuestionamientos de usuarios y de figuras del espectáculo. Entre ellas, Beto Casella dijo que no podía creer cómo se había contado al aire; Pablo Duggan afirmó que “está claro que a Florencia le importa ella”; Nancy Duré la acusó de tener “falta de empatía”; y Pampito sostuvo que la conductora “se las mandó”. Flor de la V respondió que viene sufriendo “muchos ataques” y que no es un momento grato enterarse de que levantan un programa de trabajo.