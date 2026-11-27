El Chaqueño Palavecino participó del Festival República Folklore, realizado entre el 21 y el 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, donde anticipó quién imagina como continuador de su trayectoria. En diálogo con Canal 26, el cantor salteño vinculó esa definición con el legado que recibió de Horacio Guarany y sostuvo que Lázaro Caballero será su sucesor cuando deje los escenarios.

Antes de presentar un repertorio integrado por temas de su carrera, entre ellos Amor Salvaje, La ley y la trampa, La taleñita y La sin corazón, el artista se acercó a la prensa acreditada en el festival. Allí afirmó: “El día que yo no cante más, él será mi sucesor”. La declaración fue formulada en el marco de una actividad artística y no implicó un anuncio de retiro con fecha definida.

Una referencia generacional

En otra intervención recogida por Canal 26, Palavecino explicó que su elección se basó en la autenticidad y en la cercanía de Caballero con la figura del “cantor del pueblo” y del “cantor del monte”. Dijo: “Yo apunté hace tiempo por la autenticidad y en el caso mío, por mi conocimiento del cantor del momento, del cantor del pueblo, el cantor del monte de donde venimos. Lo dejé a Lázaro (Caballero) como mi sucesor, espero que cumpla de la manera que yo cumplí con Horacio (Guarany) hasta ahora”.

Quién es Lázaro Caballero

Lázaro Caballero es cantautor y compositor de música folklórica argentina, con foco en el chamamé. Según el material original, mostró interés por las obras de Jorge Cafrune y se presentó por primera vez ante un público a los 7 años en Pozo del Tigre. Su primer disco fue La nueva simiente, seguido por El Gurisito Formoseño, donde incluyó su primera canción propia, La Medallita.

Trayectoria y reconocimiento

En 2004, Caballero lanzó su tercer disco, Con Sangre de Quebracho, en una conferencia de prensa en Buenos Aires. Más adelante, en 2014, recibió la distinción Consagración Cosquín en el festival popular de Córdoba, un reconocimiento que el texto ubica como el punto más alto de su carrera hasta ese momento. La mención de Palavecino lo coloca ahora en una discusión sobre continuidad artística dentro del folklore, aunque sin que medie una transición formal anunciada.

El dato relevante para seguir es que la definición fue hecha en el contexto de un festival y no de una comunicación institucional sobre el retiro del artista. Por lo tanto, el eventual alejamiento de El Chaqueño Palavecino de los escenarios permanece sin fecha en el material disponible, mientras que la referencia a Lázaro Caballero quedó planteada como una proyección personal del cantor salteño.