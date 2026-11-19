Ángel de Brito señaló que la conductora no volvería al ciclo hasta la recuperación de su marido, Mariano Chihade. En el programa ya analizan una cobertura hasta fin de año.

La continuidad de DDM en América TV quedó condicionada por la ausencia de Mariana Fabbiani, que no habría de volver al ciclo hasta que se complete la recuperación de su marido, Mariano Chihade, tras una operación cerebral. La información fue dada por Ángel de Brito en Ángel Responde, por el streaming de Bondi, y luego replicada por la cuenta @teleavisador en X. El dato tiene impacto directo en la conducción del programa y en la cobertura de las semanas finales del año.

Según relató Ángel de Brito, el productor “fue operado exitosamente”, de acuerdo con el parte médico difundido desde el Instituto Feni (Sede Belgrano). El periodista agregó que Mariano Chihade permanecerá acompañado por Mariana Fabbiani y que pasará a terapia intensiva para continuar con la recuperación de la cirugía. Esa etapa, de acuerdo con lo informado al aire, demandará varios días.

La conductora se ausentó este miércoles 18 de noviembre de su programa. En ese contexto, Ángel de Brito sostuvo que “no volverá a DDM hasta que su marido se recupere”. La definición abre un problema operativo para la producción del ciclo, que debe resolver la conducción en un período en el que ya se anticipan ausencias por vacaciones.

Reemplazo en estudio Desde @teleavisador informaron además que se busca “un conductor o una conductora que la reemplace hasta que finalice, por lo menos hasta fin de año”. Ese escenario deja abierta la necesidad de cubrir el programa durante varias semanas, en un tramo del calendario televisivo en el que suelen modificarse las grillas. Este miércoles, Martín Candalaft ocupó el lugar de Mariana Fabbiani, aunque se estimó que también estaría de vacaciones en las próximas semanas.

Horas antes de la operación, Mariana Fabbiani publicó un mensaje en sus historias de Instagram para agradecer las muestras de apoyo recibidas por la internación de Mariano Chihade. “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió la conductora. Con ese antecedente, la definición sobre quién quedará al frente de DDM dependerá de la evolución médica y de la organización interna del programa hasta fin de año.