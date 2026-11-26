El espectáculo será el domingo 29 de noviembre, a las 21h, en Chalet Cantoni Casa Cultural. Participarán Mariana Narváez y Marcelo Guevara.

Chalet Cantoni Casa Cultural será escenario de “Rock en el Chalet”, una propuesta musical de La Camerata que combinará canciones del rock con arreglos de música de cámara.

El concierto ofrecerá un recorrido por temas reconocidos del género, reinterpretados desde una propuesta que integra la fuerza del rock con los sonidos de la música de cámara.

La presentación contará con las voces de Mariana Narváez y Marcelo Guevara y estará abierta a todo público.

La actividad se realizará el domingo 29 de noviembre, a las 21, en Chalet Cantoni Casa Cultural, ubicado en Av. Libertador General San Martín 3339 Oeste, Rivadavia. La entrada será libre y gratuita.