La imagen fue publicada en historias de Instagram y mostró al actor junto al bebé. La familia atraviesa la primera etapa tras el nacimiento de Dante en Barcelona.

Ricardo Darín compartió en historias de Instagram una foto junto a su nieto Dante, nacido el 9 de febrero de 2026 en Barcelona. En la imagen, el actor aparece de pie, con lentes oscuros y sosteniendo al bebé en brazos, bajo la inscripción "El abuelo: @ricardodarinok". La publicación volvió a poner en circulación una escena familiar vinculada al primer nieto del intérprete, hijo de Chino Darín y de la actriz española Úrsula Corberó.

La llegada de Dante marcó una nueva etapa para la familia, que viene mostrando distintos momentos de la crianza en redes sociales. Según el material difundido, Úrsula Corberó también compartió postales íntimas de la maternidad, entre ellas un primer plano de la boca del bebé con sus dos dientes inferiores, en una publicación titulada "Full time papis". En ese caso, Chino Darín comentó: "Muy morfable todo".

Los antecedentes de esta exposición pública incluyeron declaraciones del propio Ricardo Darín en entrevistas, donde describió el vínculo con su nieto con la frase: "Me mira y se ríe". También había dicho, tras el nacimiento, que Dante era un bebé "precioso" y "muy chiquitito". Esas referencias quedaron asociadas a la primera etapa de la vida del niño y a la presencia de la familia en el espacio digital.

El anuncio del embarazo también fue relatado por el actor como un momento de comunicación familiar directa. Darín contó que Chino Darín y Úrsula Corberó se lo dijeron de manera normal y que esperaron hasta el tercer mes de embarazo para compartir la noticia, siguiendo la prudencia habitual en ese período. Ese antecedente explica por qué la llegada de Dante fue presentada por la familia como un proceso acompañado de reserva inicial y luego de exposición en redes.

La secuencia deja como dato verificable que la foto más reciente fue difundida en Instagram y que el nacimiento ocurrió en Barcelona el 9 de febrero de 2026. Desde entonces, las publicaciones de la familia fueron construyendo una narrativa pública sobre la crianza del niño, con imágenes y comentarios breves. El próximo movimiento visible para seguir será la continuidad de esas publicaciones en redes, donde el entorno familiar viene compartiendo el día a día de la etapa inicial de maternidad y abuelidad.