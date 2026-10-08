La publicación volvió a circular en X en medio del conflicto por la reventa de entradas del partido despedida de Lionel Messi . Fue escrita en febrero de 2019, diez días antes de la muerte de Jaitt.

El conflicto familiar que involucra a Yanina Latorre reactivó la circulación de una publicación de Natacha Jaitt en X, antes Twitter. El mensaje, dirigido a la conductora y vinculado con su hermana Maite Arruza, volvió a difundirse en medio de la polémica por la reventa de entradas para el partido despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

La publicación original fue realizada el 13 de febrero de 2019. En ese momento, Yanina Latorre había hecho declaraciones públicas sobre su relación con Diego Latorre y sobre la sexualidad de las personas nacidas bajo el signo de Escorpio. Según el texto difundido entonces, la conductora había mencionado a su hermana como ejemplo de una persona con una marcada energía sexual.





A partir de esas declaraciones, el abogado Alejandro Cipolla compartió una nota periodística en la red social y le pidió a Natacha Jaitt que opinara. La respuesta quedó registrada en la cuenta de la mediática y fue el mensaje que volvió a circular años después. En ese texto, Jaitt escribió: “Sentime, cacatúa: tu hermana estuvo saliendo con tu marida, puntitah también. Ups, se me escapó”.

Reaparición en medio del conflicto La nueva difusión ocurrió después de la controversia generada por la reventa de entradas para el partido despedida de Lionel Messi, episodio que involucró a Maite Arruza y a la madre de Yanina Latorre. Ese hecho derivó en un enfrentamiento entre las hermanas, con un descargo público de la conductora, que expresó enojo y dijo que no sabía si podría recomponer la relación con Maite.

En ese contexto, usuarios de X recuperaron publicaciones anteriores relacionadas con la familia Latorre. Entre ellas reapareció el mensaje de Natacha Jaitt, publicado diez días antes de su muerte. La mediática falleció el 23 de febrero de 2019, a los 41 años, en un complejo de eventos de Benavídez, en la provincia de Buenos Aires. Su muerte fue investigada por la Policía.

La circulación del tuit quedó atada al presente del conflicto familiar y a la persistencia de contenidos archivados en redes sociales, que vuelven a instalarse cuando un episodio reactiva disputas previas. En este caso, la referencia temporal permite ubicar el mensaje en 2019 y entender por qué volvió a ser compartido en los últimos días.