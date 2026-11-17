La banda sanjuanina Raza Mundana fue seleccionada para participar de la Fiesta Nacional del Sol, donde debutará en uno de los escenarios centrales de la celebración provincial. Según el propio grupo, quedó entre unas 600 propuestas musicales inscriptas y fue una de las 17 elegidas para integrar la programación. La selección le permite a la formación dar un salto de visibilidad dentro de la escena local y proyectar su trabajo en un evento de alcance masivo.

El conjunto se formó en 2024 y está integrado por Mauricio Robledo en voz y guitarra, Claudio Cornejo en bajo, Nazareno Oviedo en batería y Lucas Martínez en saxo. En su presentación, la banda señaló que desarrolla una propuesta basada en la composición propia, el trabajo colectivo y la autogestión. Esa línea artística combina influencias de funk, rock, reggae, ska, soul, punk y otras corrientes alternativas.

Recorrido y propuesta

Desde sus primeros encuentros, Raza Mundana indicó que se propuso construir un repertorio original y sostener una búsqueda musical propia. Ese proceso incluyó presentaciones en distintos escenarios de San Juan, compartiendo fechas con otros artistas y ampliando su presencia en la escena provincial. La banda remarcó que su crecimiento estuvo acompañado por tareas de producción, organización de shows, ensayos y composición.

Trabajo autogestivo

En el texto difundido por el grupo, la independencia aparece como un eje central de su desarrollo. La banda sostuvo que no se limita a tocar en vivo, sino que también asume la planificación de presentaciones, la búsqueda de espacios y la preparación de nuevo material. Entre los ámbitos que mencionó, destacó La Sala El Depósito, donde ensayan y desarrollan buena parte de su trabajo musical. Ese espacio fue presentado como una parte clave de la construcción cotidiana del proyecto.

Lo que sigue

La participación en la Fiesta Nacional del Sol aparece para el grupo como una instancia de alcance provincial después de un recorrido iniciado el año pasado. La banda señaló que encara esta presentación como una oportunidad para compartir sus canciones ante un público más amplio y para poner en escena el trabajo acumulado desde su formación. El festival será, además, una referencia para seguir la evolución de una propuesta que se sostiene sobre repertorio propio y organización independiente.