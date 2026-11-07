La modelo contó en Puro Show que retomó el consumo de carne por su actividad en el pádel. Dijo que su cuerpo le pide proteína y que se cansó de su dieta anterior.

La modelo Karina Jelinek contó en Puro Show que dejó atrás el vegetarianismo después de varios años y volvió a comer carne. Según explicó, la decisión está vinculada con su actividad deportiva y con nuevas necesidades físicas asociadas a los torneos de pádel en los que participa.

Durante la entrevista, Jelinek sostuvo que su rutina actual le exige incorporar más proteínas para mantenerse en condiciones. “Ahora como asado, pollito… me gusta. Lo necesito. Estoy haciendo mucho pádel, participando de torneos y el cuerpo me pide comer sano pero bien”, afirmó. También admitió que volvió a tentarse con la milanesa napolitana, aunque aclaró que la prefiere al horno y no frita.

Motivo del cambio Al explicar por qué abandonó esa alimentación, la modelo dijo que mantuvo el vegetarianismo durante muchos años, en parte por influencia de una amiga llamada Paz. “La realidad es que fui vegetariana muchos años por Paz, mi amiga, pero ya está, me cansé. Me aburrí. Vivía a queso, lentejas y porotos”, señaló. En otro tramo, remarcó: “Mi cuerpo me pide proteína. Estoy con muchos torneos y ahora lo necesito. Hay que estar fuerte”.

Reacciones en el estudio La confesión generó un intercambio de opiniones en el programa. Nancy Duré, que dijo mantener una alimentación vegana desde hace muchos años, cuestionó los argumentos de Jelinek y planteó que existen deportistas que sostienen dietas vegetarianas o veganas sin inconvenientes. Pampito, en cambio, resumió el cambio con la frase: “Es una vegana arrepentida”.

El caso quedó planteado como una modificación en los hábitos alimentarios de la modelo, asociada a su presente deportivo y no a una definición pública sobre el vegetarianismo en general. La propia Jelinek atribuyó el giro a su actividad en el pádel y a la necesidad de estar “fuerte” para afrontar los torneos.