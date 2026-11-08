El músico se presentará hoy domingo 8 a las 22 h con "El Último Sinfónico del Año", en un recorrido orquestal por los clásicos de Sui Generis.

Nito Mestre llegará a San Juan para presentar su espectáculo sinfónico en el Teatro Sarmiento. La propuesta forma parte de su gira 2026 y tendrá lugar este domingo 8, a las 22 h.

El concierto incluirá canciones emblemáticas de Sui Generis, con arreglos orquestales que proponen una nueva interpretación de los temas que forman parte de la historia del rock argentino.

La presentación tendrá una duración aproximada de 100 minutos y será apta para todo público. Las puertas del teatro abrirán 40 minutos antes del inicio del espectáculo.

Entradas y valores

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma PlayTicket. Los valores varían según la ubicación elegida:

* Platea baja, filas 01 a 05: $55.000.

* Platea baja, filas 06 a 10: $50.000.

* Platea baja, filas 11 a 15: $45.000.

* Platea baja, filas 16 a 20: $40.000.

* Pullman: $25.000.

* Gradas: $20.000.