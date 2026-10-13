La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó nuevas versiones atribuidas a sus entornos, a menos de un mes del casamiento celebrado el 15 de septiembre. El periodista Daniel Gómez Rinaldi dijo en Radio Rivadavia que habló con ambas partes y que recibió relatos contrapuestos sobre el origen de la ruptura. En todos los casos, se trata de dichos de terceros y no de confirmaciones públicas de los protagonistas.

Relato del entorno de Ortega

Según Gómez Rinaldi, personas cercanas al músico cuestionaron a Prandi con expresiones como “tóxica”, “conventillera” y “celosa”. También reprodujo la frase “que él se casó obligado por ella, que ella le insistía”. A eso sumó referencias a supuestos controles sobre los celulares y a una convivencia atravesada por tensiones. El periodista vinculó además esas versiones con la ausencia de familiares de Ortega en la boda.

La versión del entorno de Prandi

Del otro lado, el comunicador sostuvo que recibió una explicación distinta sobre el conflicto. De acuerdo con ese relato, Ana Paula Dutil, expareja de Ortega, habría llamado para pedir el estudio de grabación con el fin de registrar una producción con una modelo. Gómez Rinaldi afirmó que tenía parte de esa producción y agregó que Prandi se habría molestado por el trabajo realizado por una amiga de Dutil. En esa línea, dijo que la discusión habría escalado por celos.

Antecedentes y alcance

El periodista también señaló que, según esa versión, la tensión se habría profundizado hasta afectar el vínculo de la pareja con la familia del cantante. En su reproducción del conflicto, indicó: “Entonces él enojado por esa actitud de su mujer con la que está hace 6 años, que la apoyaron frente a esos problemas que ella tuvo judiciales con el exmarido, ella lo bloqueó de todas partes y cortó relación con toda la familia”. Esa referencia introduce un antecedente judicial mencionado por el propio relato, aunque sin mayores precisiones en la información difundida. Por eso, las afirmaciones deben leerse como versiones en disputa y no como hechos acreditados.

Qué puede pasar ahora

Hasta el momento, la separación quedó rodeada de interpretaciones cruzadas sobre celos, diferencias personales y presuntos desacuerdos familiares. El material difundido por Gómez Rinaldi no permite establecer por sí solo cuál fue el motivo definitivo de la ruptura. La evolución del caso depende de eventuales declaraciones directas de Prandi y Ortega, o de nuevas precisiones sobre los hechos mencionados en las versiones atribuidas a sus allegados.