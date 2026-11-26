Pepe Ochoa afirmó en LAM que el actor no tendría contacto con su entorno familiar. También reprodujo un conflicto con una de sus hijas y con María Susini.

Este miércoles 25 de noviembre, a casi un año de su separación de María Susini, se difundió en LAM la versión de que Facundo Arana atraviesa un distanciamiento familiar. La información fue presentada por Pepe Ochoa, panelista del ciclo de América TV, quien dijo haber hablado con una persona vinculada al entorno del actor. Según esa versión, el conflicto involucra tanto a sus hijos como a su ex pareja.

La versión televisiva Ochoa sostuvo al aire: “Hablé con una persona que me dijo que Facundo y su familia no tienen contacto”. También afirmó que el actor “ni siquiera tiene autorización para ingresar al country de Pilar en donde viven”. En ese mismo tramo, agregó que la situación se arrastra desde hace tiempo por un problema con una de sus hijas y que eso habría derivado en la decisión de limitar su ingreso al lugar de residencia familiar.

El panelista fue más allá y señaló: “Facundo está aislado de su familia y la frase es: ‘No lo reconocemos’”. En la emisión también se mencionó que el actor habría rechazado el vínculo de su hija con su novio, aunque aclaró que no estaba en contra de la relación, sino de la diferencia de edad y de que el joven fuera profesor de la chica. Denise Dumas sumó en el programa que la joven estaba de novia con alguien “un poquito más grande” que era su profesor de equitación.

Qué dijo Arana En diálogo con Tamara Schapiro para Infobae, Facundo Arana habló sobre su vínculo con María Susini y dijo: “No volvimos y no sé si volvamos. Estoy muy bien, ella está muy bien y sabemos todos cuál es nuestra prioridad y estamos súper tranquilos”. El actor también sostuvo: “Soy un convencido de que una persona es muy afortunada si encuentra el amor de su vida. Yo lo encontré, lo viví, lo vivo y lo voy a vivir hasta el último día de mi vida”. En ese mismo reportaje, remarcó que a esta edad valora haber podido entenderlo de ese modo.

Relación y perspectiva Arana agregó que con Susini tenían la idea de que sus hijos tuvieran “un alma sonriendo siempre” y afirmó: “Con María nos vamos a seguir riendo”. También cerró con una definición sobre su vida afectiva: “No busco enamorarme. Cada uno con su librito y el mío lo escribo yo”. La versión sobre un quiebre familiar quedó, de ese modo, sustentada en testimonios televisivos y no en una confirmación directa del actor sobre ese punto.

Por lo difundido en LAM, el eje del conflicto estaría en la convivencia con la familia y en el acceso del actor al predio de Pilar. En paralelo, las declaraciones de Arana ante Infobae muestran que la separación de Susini no implicó, al menos en su relato, una ruptura definitiva del vínculo afectivo entre ambos. El dato a seguir es si alguno de los involucrados amplía públicamente esa versión o la desmiente en forma directa.