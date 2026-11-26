El 17 de octubre de 2003, la jueza Deborah Servitto, del condado de Macomb, Michigan, desestimó la demanda por difamación presentada contra Eminem por su canción “Brain Damage”. El reclamo había sido impulsado por DeAngelo Bailey, un excompañero de escuela del rapero, que pidió un millón de dólares al considerar que la letra afectaba su reputación. El caso tomó notoriedad porque la magistrada resolvió el expediente con diez estrofas rimadas, una forma inusual para fundamentar el rechazo.

Origen del litigio

La controversia se remonta a 1999, cuando Eminem publicó The Slim Shady LP, el álbum que lo proyectó a la fama mundial. En “Brain Damage”, una de las canciones del disco, el artista relató episodios de acoso escolar de su infancia en Michigan y nombró directamente a DeAngelo Bailey. La letra incluía un ataque violento en el baño de la escuela, combinado con recuerdos de niñez, exageraciones y humor negro. Bailey, que trabajaba en recolección de basura, sostuvo que esa versión dañaba su imagen.

La discusión judicial

Según el antecedente judicial citado en la causa, Bailey admitió haber integrado un grupo que molestaba físicamente a Eminem, aunque cuestionó la gravedad de lo narrado en la canción. La jueza Servitto entendió que un oyente razonable podía advertir las exageraciones artísticas sin tomar la letra como un relato literal de los hechos. En el tramo final de su resolución escribió: “Por tanto, esta es la posición final del tribunal: Eminem tiene derecho a que se desestime la demanda”.

Ratificación en apelación

Bailey apeló el fallo, pero en abril de 2005 el Tribunal de Apelaciones de Michigan confirmó la decisión favorable a Eminem. Con esa resolución quedó cerrado un litigio que puso en discusión el alcance de la expresión artística frente a una acusación de difamación. El expediente también dejó un antecedente singular en la práctica judicial de Michigan, por el formato en verso utilizado por la magistrada para resumir las posiciones de las partes y el criterio del tribunal.