La Fiscalía española pidió analizar denuncias contra Julio Iglesias por hechos presuntos en Bahamas y República Dominicana . El caso quedó ahora en manos de la Justicia.

La Fiscalía española pidió avanzar con la investigación contra Julio Iglesias por presuntos delitos de abuso sexual y explotación laboral, a partir de denuncias presentadas por dos exempleadas que trabajaron en residencias del cantante durante 2021. El planteo se apoyó en que la Audiencia Nacional tendría competencia para analizar hechos que, según las denunciantes, habrían ocurrido en Bahamas y República Dominicana. La definición es relevante porque cambia el escenario procesal y habilita a un juez a resolver si corresponde abrir una causa formal.

El pedido fiscal modificó el criterio inicial aplicado a la primera denuncia, presentada en enero y archivada bajo el argumento de que los tribunales españoles no eran competentes para investigar hechos ocurridos fuera del país. Con la nueva presentación, que fue hecha en septiembre ante la Audiencia Nacional, la cuestión quedó nuevamente bajo análisis judicial. El próximo paso será determinar si se abre una investigación y bajo qué alcance.

Las denuncias

Las denunciantes fueron identificadas con los seudónimos Rebeca y Laura para resguardar su identidad. Según sus presentaciones, describieron presuntos controles extremos, tocamientos no consentidos, humillaciones y malos tratos durante el período en que trabajaron para el artista. Las acusaciones fueron difundidas inicialmente por el medio español elDiario.es, en una investigación realizada junto con Univisión Noticias.

Marco jurídico

Women’s Link Worldwide, la organización que representa a las mujeres, sostuvo que la Justicia española puede intervenir en virtud de normas que permiten investigar determinados delitos cometidos en el extranjero cuando existen vínculos relevantes con España y se cumplen los requisitos legales. En una carta abierta, las denunciantes reclamaron que se respeten sus derechos y que se investiguen los hechos que relataron. La organización también planteó que el Estado español debe garantizar el acceso a la Justicia sin distinciones por la identidad de la persona denunciada.

La respuesta del cantante

Por su parte, Julio Iglesias, de 83 años, rechazó las acusaciones y aseguró que son “absolutamente falsas”. El cantante negó haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Nacido en 1943, construyó una trayectoria internacional con canciones como Soy un truhán, soy un señor, Gwendolyne, Me olvidé de vivir y Con la misma piedra; según las cifras difundidas sobre su carrera, vendió más de 300 millones de discos.

Por el momento, el pedido fiscal no implica una declaración de culpabilidad. La resolución sobre la apertura de una investigación quedará en manos de la Justicia española, que deberá definir si los hechos denunciados pueden ser examinados en esa jurisdicción y cómo avanzar frente a las presentaciones ya incorporadas al expediente.