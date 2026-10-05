El músico canceló una presentación en España y dijo que no podía hablar con normalidad. La sala informó que devolverá las entradas en un plazo máximo de 7 días.

Roberto Pettinato suspendió este sábado 3 de octubre una presentación en Málaga, España, y la organización atribuyó la cancelación a motivos de salud del artista. El músico y conductor de 70 años tenía previsto actuar a las 22:00 en la sala La Cochera Cabaret con su unipersonal Gracias x todo.

La interrupción del espectáculo generó atención sobre su estado general porque el propio Pettinato difundió un video en Instagram desde la cama, en el que se lo ve con dificultades para hablar. En ese mensaje pidió disculpas al público de Málaga y explicó que llevaba cinco días encerrado en un hotel en Madrid, además de señalar que tenía tos y que no podía continuar con la función.

La versión del artista En su publicación, Pettinato afirmó: "Quiero pedirles muchísimas disculpas a toda la gente de Málaga. Se terminó y no puedo, este es todo el volumen que tengo de voz, y estuve cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso, sin contar esta tos. Cuando pasa esto, nada sirve". También agregó: "Esto va a ser bueno para nosotros el año que viene. Les voy a hacer un bonus especial a todos los de Málaga que fueron con tanto cariño. Gracias y un abrazo enorme a todos, nos vamos a ver pronto".

El músico no precisó un diagnóstico ni informó un parte médico, aunque dejó entrever que atravesaba un cuadro respiratorio al mencionar que "hay demasiados climas en este país". En paralelo, desde La Cochera Cabaret emitieron un comunicado en el que confirmaron que el espectáculo se cancelaba por motivos de salud del artista.

Reintegro de entradas La sala informó además que las entradas serán devueltas automáticamente por el mismo medio de pago utilizado en la compra, en un plazo máximo de 7 días naturales desde el comunicado. Según el aviso, quienes hayan adquirido localidades no deben realizar ningún trámite ni contactar al establecimiento para solicitar el reembolso.

El episodio dejó pendiente la reprogramación del unipersonal Gracias x todo, que Pettinato mencionó en su mensaje como una posible presentación especial para el próximo año. Hasta el momento, no se informó una nueva fecha ni un parte adicional sobre su salud.