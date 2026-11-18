La actriz fue fotografiada en Nueva York con el recién nacido, según TMZ. La información sobre el sexo del bebé la dio Molly Rogers en Instagram.

La actriz estadounidense Anne Hathaway fue madre por tercera vez junto a su marido, el diseñador de joyas Adam Shulman, y trascendió que el bebé es una nena. La noticia se conoció después de que fuera fotografiada en las calles de Nueva York durante un paseo con el recién nacido, según difundió el portal estadounidense TMC en su cobertura original, atribuida en el texto a TMZ.

Las imágenes muestran a Hathaway con un look informal y al bebé sujeto a su pecho, en lo que se presentó como su primera aparición pública después del nacimiento. La pareja no había compartido detalles sobre la llegada del nuevo integrante al momento de la difusión de esas fotografías. La información sobre el sexo del bebé fue atribuida a Molly Rogers, vestuarista de una de las películas en las que trabajó la actriz, quien escribió en una historia de Instagram: “¡Es una beba!”.

Familia y antecedentes

Anne Hathaway y Adam Shulman están casados desde septiembre de 2012 y ya tienen dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6. Según el texto original, la actriz suele mantener su vida familiar fuera de la exposición mediática y procura preservar la intimidad de sus hijos. Ese antecedente explica la ausencia de confirmación pública inmediata sobre el nacimiento y los datos del bebé.

El embarazo y la confirmación pública

La noticia del embarazo había sido conocida en junio de este año, cuando Hathaway publicó un video en Instagram en el que mostró su embarazo. La grabación estuvo musicalizada con Baby I’m Yours, de Barbara Lewis, y acompañada por la frase “x Baby, I’m yours x”. Un mes después, durante una entrevista en el programa Late Night With Seth Meyers, la actriz dijo que el embarazo había sido una sorpresa para la pareja.

En esa entrevista, Hathaway afirmó: “Es increíble. Quiero decir, sabíamos lo que estábamos haciendo, pero nos sorprendió muchísimo que funcionara… nos sorprendió tanto que las cosas resultaran así. Así que a este lo llamamos nuestro ‘buzzer beater’”. La expresión hace referencia, en básquet, a una jugada convertida justo antes de que termine el tiempo de juego. De acuerdo con el texto, la actriz atraviesa además un año de intensa actividad profesional, con participación en cinco producciones cinematográficas durante 2026.

Por el momento, no se informaron nuevos detalles sobre el nacimiento ni sobre eventuales anuncios públicos de la familia. La variable a seguir es si Hathaway o Shulman deciden confirmar formalmente el nacimiento y el nombre de la bebé en las próximas horas o días.