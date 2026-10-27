La revista distinguió al actor de 55 años, protagonista de The Pitt en HBO. Wyle dijo que pensó que era una broma al enterarse.

La revista People eligió al actor estadounidense Noah Wyle como el hombre más sexy del mundo de 2026. La publicación lo presentó en su último número con la descripción de “una intensidad ardiente y atractivo de galán”, en una distinción que volvió a ubicar a un intérprete de televisión en el centro de su edición anual.

Wyle, de 55 años, protagonizó una sesión de fotos para la portada de noviembre y dio una entrevista en la que expresó sorpresa por el reconocimiento. “Pensé que era una broma; jamás imaginé que me harían ese honor”, dijo el actor. La mención se apoyó en una trayectoria que lo llevó de roles secundarios a papeles protagónicos en series de amplia difusión.

Trayectoria televisiva

El actor saltó a la fama como parte del elenco de ER: Emergencia, donde compartió cartel con George Clooney, Sherry Stringfield y Julianna Margulies. Más tarde se convirtió en uno de los protagonistas de esa producción, en la que interpretó al joven Dr. John Carter. Ese papel le valió tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Emmy durante la emisión de la serie.

El regreso al rol médico

En la actualidad, Noah Wyle volvió a encarnar a un médico como protagonista y productor general de The Pitt, en el papel del Dr. Michael “Robby” Robinavitch. Según la información difundida, su desempeño en las dos temporadas del serial le permitió obtener el Globo de Oro al mejor actor en una serie de televisión dramática en 2026 y dos premios Emmy consecutivos al mejor actor en una serie dramática, en 2025 y 2026.

Antecedente en los 90

No es la primera vez que Wyle aparece asociado a este tipo de reconocimiento. En los años 90, él y sus colegas de ER figuraron en la portada de una edición dedicada a los “Hombres Más Sexys de ER”. La nueva elección de People lo ubica otra vez en una de las coberturas más visibles de la revista, ahora con una distinción individual y a partir de su trabajo reciente en televisión.

La publicación no informó en ese texto otros criterios de selección ni detalles adicionales sobre el proceso de elección. La edición de noviembre dejó asentado, de todos modos, que la distinción se apoyó en la vigencia profesional del actor y en el recorrido que lo mantuvo ligado a producciones médicas de alto perfil.