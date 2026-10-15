El músico fue consultado al salir de los Martín Fierro de la Música y eligió concentrarse en el premio a la trayectoria que recibió.

Palito Ortega recibió el Martín Fierro a la Trayectoria en la Música Popular durante la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026, pero al salir del evento fue consultado por la separación de su hijo, Emanuel Ortega, y Julieta Prandi. La ruptura se conoció a menos de un mes del casamiento de la pareja, según el material original. En ese contexto, el cantante evitó entrar en detalles sobre la situación familiar y buscó mantener el foco en el reconocimiento artístico.

Premio y respuesta. Ortega expresó su satisfacción por el galardón otorgado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas. Ante una consulta de Desayuno Americano (América) sobre la separación, respondió: “Estoy contento de haber recibido este Martín Fierro”. La frase marcó su decisión de no desarrollar el tema personal en público y de privilegiar el motivo institucional de su presencia en la ceremonia.

Consulta sobre la familia. Cuando la prensa insistió y le preguntó “¿Cómo está la familia?”, el músico cerró la conversación con una definición breve: “No puedo hablar de ese tema”. Con esa respuesta, evitó formular comentarios sobre la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, sin aportar precisiones adicionales sobre el estado de la relación ni sobre eventuales consecuencias familiares.

Antecedentes familiares. El material también recuerda que Palito Ortega y Evangelina Salazar estuvieron en el Civil de su hijo y compartieron su emoción en un móvil de Intrusos (América) al salir de la ceremonia. En esa oportunidad, Evangelina Salazar dijo: “Estoy muy feliz. Muy… estamos felices, felices. Y ellos también, que es lo más importante”. La familia había mantenido la celebración en un círculo reducido, al punto de que varios invitados se enteraron la noche anterior, según contó la propia Salazar.

Lo que sigue. Hasta el momento, el dato relevante es que Palito Ortega no amplió su posición sobre la separación y centró sus declaraciones en el premio recibido en 2026. El material no registra nuevas definiciones de la familia ni precisiones sobre eventuales próximos pasos de la pareja, por lo que la referencia disponible sigue siendo la negativa del músico a hablar del tema.