La 27.ª edición tendrá 60 categorías y transmisión desde las 22 en Argentina. CA7RIEL, Paco Amoroso, Milo J, Fito Páez y otros argentinos figuran entre los nominados.

La 27.ª edición de los Latin Grammy se realizará este jueves en Las Vegas, Estados Unidos, con una presencia argentina destacada entre los nominados. La ceremonia tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena y reconocerá producciones publicadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

La premiación contempla 60 categorías que abarcan géneros como pop, rock, música urbana, tropical, regional mexicana, tango y música clásica. La organización definió además que la ceremonia principal comenzará a las 22.00 de Argentina, con transmisión por TNT y HBO Max, mientras que la alfombra roja está prevista para las 21.00.

Presencia argentina

Entre los nominados argentinos figuran CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Milo J, Fito Páez, Dillom, Emmanuel Horvilleur, Usted Señálemelo, Bizarrap, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Santiago Alvarado y Santiago Ruiz, conocido como Tatool. En tango también aparecen Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla.

La lista de postulaciones incluye a CA7RIEL & Paco Amoroso en Grabación del año por “Ha Ha” y en Álbum del año por FREE SPIRITS. Milo J aparece en varias categorías con “Niño”, La vida era más corta, “Gil” y “Solifican12”, mientras que Fito Páez compite con “Las fuerzas armadas del amor” y Shine. Dillom figura en Mejor canción de rock por “Rojo Profundo”, y Usted Señálemelo integra la categoría Mejor álbum de pop/rock con Términos & Condiciones.

Competencia y cobertura

La entrega de la mayoría de las distinciones se realizará antes de la gala principal, durante la denominada Premiere de los Latin Grammy. En esa instancia se anunciarán buena parte de los ganadores de las categorías técnicas y de género, mientras que la ceremonia central concentrará los premios de mayor visibilidad. La cobertura televisiva también incluirá la previa de la alfombra roja, en un esquema que la organización repite para ordenar la entrega de las estatuillas.

Entre los casos destacados fuera de la Argentina, la colombiana Greeicy llega con una nominación a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Candela. La artista difundió en sus redes sociales el momento en que recibió la noticia mientras bañaba a su hijo Kai, de cuatro años, y luego señaló que el reconocimiento le permitió recordar los esfuerzos, sacrificios y aprendizajes que implicó la realización del disco. Su pareja, el cantante Mike Bahía, fue quien le comunicó la nominación al niño.

La ceremonia de este jueves definirá, además de los premios principales, la distribución de las categorías por género y producción en una edición con amplia participación latinoamericana. Para el público argentino, el dato operativo inmediato es que la transmisión comenzará a las 22.00, mientras que la mayor parte de los premios se conocerá antes, en la Premiere.