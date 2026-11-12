El humorista falleció en Tandil, donde estaba internado por complicaciones de salud. Su personaje quedó asociado a la televisión argentina de los años 80.

Jorge Juan Montejo, conocido artísticamente como Paolo el Rockero, murió a los 68 años durante la noche del miércoles 11 de noviembre en Tandil, su ciudad natal. El actor estaba internado desde hacía varios días por complicaciones en su estado de salud.

Según el material difundido, Montejo atravesaba un fuerte cuadro de pulmonía y permanecía hospitalizado en el Hospital Santamarina de Tandil. La noticia generó repercusión por el recuerdo de un personaje que trascendió generaciones y quedó asociado al humor televisivo de los años 80.

Una figura de la TV de los 80 Nacido el 16 de enero de 1958 en Tandil, Montejo alcanzó mayor visibilidad en 1986, cuando apareció en Badía & Compañía, el ciclo conducido por Juan Alberto Badía. Allí consolidó a Paolo el Rockero, con una estética reconocible por la peluca larga, la vincha, el morral multicolor y una manera particular de caminar y hablar.

Entre las frases que quedaron asociadas al personaje figuran “¡Uhhh... loco!”, “¿Entendés, chabón?” y “¡Qué mala onda!”. El propio Montejo explicó en una entrevista que había elegido el nombre Paolo porque le parecía que combinaba con su apariencia, y recordó: “No se podía llamar Johnny, tenía que ser Paolo”. También señaló que fue Badía quien le agregó el apodo “el Rockero”.

Trayectoria artística Antes de alcanzar popularidad, Montejo trabajó haciendo imitaciones de músicos argentinos como Charly García, Pappo y Luis Alberto Spinetta en fiestas, pubs y eventos privados. Después de su irrupción televisiva, participó en 1987 de Los bañeros más locos del mundo, además de Los matamonstruos en la mansión del terror y Extermineitors IV: Como hermanos gemelos.

También pasó por programas como Feliz Domingo, De carne somos, El gordo y el flaco, Ritmo de la noche y, años más tarde, Peligro Sin Codificar. En 1986 editó el disco Pero qué te pasa, loco?, que reunía canciones, imitaciones y humoradas vinculadas con su creación más conocida.

Legado y proyección En 2008, su historia llegó al formato documental con Jorge Montejo: el hombre detrás de Paolo, dirigido por Damián Pantaleone. Aunque con el paso de los años se alejó de los principales escenarios televisivos, el personaje siguió presente en la memoria popular por su estética y sus expresiones, que quedaron ligadas a una etapa de la televisión argentina.

Con su muerte, el espectáculo nacional pierde a un humorista cuya figura quedó identificada con un personaje de fuerte reconocimiento popular. La información difundida ubica el fallecimiento en Tandil y en el marco de una internación previa por complicaciones de salud.