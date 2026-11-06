El festival de cine de aventura volverá a San Juan el 12 y 13 de noviembre. Habrá una noche internacional y otra con producciones argentinas.

El Banff Mountain Film Festival World Tour volverá a San Juan los días 12 y 13 de noviembre, con dos funciones en el Cine Teatro Municipal de Capital, ubicado en Bartolomé Mitre 99. Ambas proyecciones están programadas para las 20 horas.

La propuesta mantendrá el formato habitual del ciclo: una selección de películas internacionales sobre aventura, montaña y deportes extremos, y una segunda jornada dedicada a la “noche argentina” a cargo del Festival Nacional de Cine de Aventura (FNCA). Según la información difundida, el jueves 12 se exhibirá el bloque internacional del Banff y el viernes 13 será el turno de producciones nacionales.

Venta de entradas Las entradas anticipadas ya están disponibles en Ansilta, en Urquiza 107 Sur y Laprida 460 Oeste, y en el Club Andino Mercedario, en Urquiza Sur 149, de 16 a 21 horas. La organización informó además que los socios al día acceden a un descuento.

Para la primera noche fueron confirmados seis títulos internacionales: “The Finisher: Jasmin Paris and the Barkley Marathons”, “That One Friend”, “Cold Calls Japan”, “My Grandmother Sketchbook”, “Riders on the Storm” y “Mandala”. La programación del segundo encuentro, centrado en el FNCA, incluye producciones argentinas que amplían la presencia local dentro del ciclo.

Programación nacional Entre los títulos previstos para la función del viernes 13 figuran “Donde lo lleve el viento”, “De mar a mar”, “Plan Barkley”, “Waly, una travesía escrita entre mareas”, “El pintor en el bosque” y “Construyendo Apolo XIII”. Con esa grilla, el festival combinará exhibición internacional y producción argentina en dos jornadas consecutivas. La referencia para el público local seguirá siendo el horario de las 20 y la venta anticipada en los puntos habilitados.