El colombiano volverá a Argentina tras cinco años con dos shows en el Movistar Arena. La gira comenzará en Bogotá y pasará por más de 60 ciudades.

El cantante colombiano Maluma anunció su regreso a Argentina después de cinco años, con dos conciertos previstos para el 19 y 20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las presentaciones formarán parte de su nueva gira mundial “Loco X Volver World Tour”, que comenzará el 5 de febrero en Bogotá y recorrerá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.

Producción y propuesta artística

La producción estará a cargo de Fenix Entertainment. Según el anuncio, el artista presentará un espectáculo con un nuevo concepto escénico y una propuesta visual desarrollada especialmente para el tour. El repertorio combinará canciones de su último álbum con los principales éxitos de su carrera, en una gira que toma nombre de su séptimo disco de estudio, “Loco X Volver”, publicado en mayo de 2026.

Venta de entradas

La preventa exclusiva para clientes con tarjetas de crédito Visa Macro comenzará el jueves 12 de noviembre a las 13 y se extenderá por 48 horas o hasta agotar stock, a través del sitio oficial del Movistar Arena. Esa instancia incluirá nueve cuotas sin interés. Luego se habilitará la venta general, con seis cuotas sin interés para los mismos clientes, de acuerdo con la información difundida por la organización.

Antecedentes y recorrido

El anuncio de la gira se realizó con una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde Maluma interpretó temas como “Según Quién”, “Felices Los 4”, “Hawái” y “Loco X Volver”, acompañado por sus músicos. El recorrido incluirá paradas en ciudades como Ciudad de México, Santiago de Chile, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat, entre otras.

Trayectoria internacional

Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila de Maluma, nació en Medellín y figura entre los artistas de mayor proyección de la música latina. A lo largo de su carrera obtuvo un Latin Grammy, recibió una nominación al Grammy y consiguió 32 números uno en los rankings de Billboard. Entre sus antecedentes figuran la gira de 2017, que reunió 105 conciertos y superó el millón de entradas vendidas, además de funciones agotadas en el Madison Square Garden de Nueva York y el Kaseya Center de Miami.

También convocó a más de 60.000 personas en el Parque Yarkon de Tel Aviv y cerca de 200.000 en el festival Mawazine de Marruecos. En su trayectoria musical colaboró con Madonna, Shakira, The Weeknd, Jennifer Lopez, Ricky Martin y Beyoncé, y participó en las películas “Marry Me” y “Encanto”, de Disney.