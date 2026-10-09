La modelo contó que fue notificada por la comisión del barrio y que no hablará con el denunciante. Afirmó que sumará alambrados para seguir con sus animales.

Luego de que Nicole Neumann relatara que un vecino la denunció y que hubo amenazas contra sus animales, la modelo explicó en Desayuno Americano qué medida adoptará para sostener la convivencia en el lugar donde vive. Según dijo, fue notificada por la comisión del barrio y no mantuvo diálogo con el denunciante. En ese marco, anticipó que reforzará el perímetro de su propiedad.

La respuesta de la modelo

“Fui notificada desde la comisión del barrio. Es como que una persona que vive enfrente del mar le molesten las gaviotas y el ruido de las olas”, expresó Nicole Neumann. También señaló: “No hablé con él, pero pondré un par de alambrados más y listo, disfruto de mis animales y la naturaleza”. La decisión apunta a minimizar el conflicto sin modificar su relación con el entorno rural que describió.

El origen de la controversia

La modelo sostuvo que el vecino se quejó por la presencia de sus perros y por el paso de dos corderitos. En su relato, afirmó: “El vecino de al lado que le molestan mis perros ‘tan feos, que de dónde los saqué’ porque le ladran a su dálmata, ahora me denunció porque se le pasan dos corderitos”. Además, aseguró que el hombre habría amenazado a sus caseros con hacerles “estofado” a los animales.

Contexto y alcance

Nicole Neumann vinculó el episodio con la vida en un campo o chacra y cuestionó que alguien que elige ese entorno objete la presencia de animales. “No entiendo a la gente que le molestan los animales, más si viven en un campo, una chacra. Es justamente el espíritu del lugar, sino que se vaya a un barrio cerrado”, dijo en el ciclo Solo con Niki. También señaló que no cree que la amenaza se concrete, aunque admitió que podría estar equivocada al confiar en la buena fe de terceros.

Próximo paso

Hasta el momento, la medida concreta que anunció la modelo es la colocación de más alambrados. No informó otras acciones judiciales o administrativas, y el conflicto quedó planteado como una disputa vecinal en torno a la tenencia de animales y a las condiciones del predio donde conviven.