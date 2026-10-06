Tenía 90 años y la confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Trabajó en ficciones como Chiquititas, Poliladron y Envidiosa.

La actriz Zulema Galperín murió a los 90 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad con la que mantuvo vínculo durante más de dos décadas. Su trayectoria abarcó teatro, cine, televisión, plataformas digitales y publicidad.

Nacida el 18 de abril de 1936, Galperín llegó a la actuación después de trabajar durante años en tareas administrativas. Recién en la década de 1990 comenzó a desarrollar su vocación artística y en 1997 inició su formación en el taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio.

Televisión y popularidad

Su participación en televisión incluyó títulos como Chiquititas, Poliladron, Gasoleros, Primicias, Epitafios, Verdad consecuencia, Infómanas, Viudas e hijos del rock and roll, Buenos chicos y la miniserie En París. En los últimos años también integró el elenco de Envidiosa, producción protagonizada por Griselda Siciliani. Para parte del público joven quedó asociada al personaje de la “abuela cocainómana” de Préstico, segmento que hizo junto a Sebastián Presta en Duro de domar, programa conducido por Roberto Pettinato.

Teatro y cine

En teatro participó en Fango negro, de José Gabriel Núñez y dirigida por César Sambataro, junto al colectivo Clan-Destino, y en Motivos para levantarse por la mañana, en el Teatro Arlequino. En cine integró el reparto de Puan, Los justos, Eva Perón, Pacto de silencio, Blindado, Los adoptantes, La estrella roja, La extorsión y el cortometraje Las devotas.

La actriz estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices desde el año 2000 y mantuvo una participación activa en la entidad, especialmente en el Centro de Jubilados. Tras conocerse su muerte, la organización la despidió con un mensaje en el que expresó: “Con tristeza despedimos a la actriz Zulema Galperín”. También destacó su presencia en actividades institucionales, su interés por continuar formándose y su participación en elecciones y asambleas.

Con su muerte, el sector artístico pierde a una intérprete con trabajo sostenido en distintos formatos y con presencia en producciones de amplia difusión. La información difundida por la asociación no precisó, al cierre de esta nota, datos sobre las exequias ni sobre eventuales homenajes públicos.