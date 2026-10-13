El actor estadounidense RJ Mitte, reconocido por su papel de Walter White Jr. en Breaking Bad, murió a los 34 años, según la información difundida por su agencia de representación. El fallecimiento ocurrió este lunes 12 de octubre en Brownsville, Texas, y las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.

La comunicación oficial no precisó causas y se limitó a expresar pesar por la muerte del intérprete. En el mensaje, la agencia lo describió como “querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”. De ese modo, la confirmación pública quedó circunscripta a un comunicado y a las primeras versiones sobre el caso.

Trayectoria televisiva Mitte nació en Luisiana y fue diagnosticado con parálisis cerebral a los tres años. Su proyección internacional llegó con Breaking Bad, producción de AMC protagonizada por Bryan Cranston, donde interpretó a Walter White Jr., también llamado Flynn, a lo largo de 56 episodios. Para ese personaje, trabajó sobre sus movimientos y su forma de hablar, y aprendió a utilizar muletas para adecuar la actuación a la ficción.

La serie le dio visibilidad a una audiencia global y ubicó a Mitte entre las figuras más reconocidas de ese elenco. Su interpretación estuvo asociada, además, a la representación de personas con discapacidad en una de las producciones más difundidas de la televisión internacional. Ese antecedente explica por qué su muerte generó repercusión inmediata en el ambiente artístico.

Actividad y militancia Más allá de la actuación, el intérprete participó como embajador de organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Hospitals for Children. También integró el Comité de Intérpretes con Discapacidad del sindicato SAG-AFTRA, desde donde respaldó mayores oportunidades laborales y una representación más equitativa en la industria audiovisual. Su perfil público quedó así vinculado a la defensa de la inclusión y la accesibilidad.

La investigación sobre las circunstancias del fallecimiento continúa abierta, de acuerdo con la información difundida. Hasta que haya precisiones oficiales, el dato confirmado es la muerte del actor este 12 de octubre en Texas, mientras la atención se concentra en la definición de las causas y en eventuales comunicaciones posteriores de su representación o de las autoridades locales.