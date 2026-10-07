El cantautor tenía 81 años y murió en Buenos Aires tras dos días internado. Dejó temas como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

El cantautor Piero De Benedictis murió este miércoles a los 81 años en Buenos Aires, tras permanecer dos días internado. Nacido en Italia y radicado en la Argentina, desarrolló una trayectoria ligada al rock y a la canción social, con un repertorio que alcanzó difusión regional y se mantuvo vigente durante décadas.

Su nombre quedó asociado a canciones como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, dos obras que marcaron distintas etapas de su carrera. La segunda fue identificada por el propio texto de origen como una expresión de su espíritu pacifista. Esa combinación de repertorio popular y contenido social lo ubicó entre las figuras más reconocidas de la música latinoamericana.

Trayectoria y vigencia

El material de origen señala que el artista comenzó su carrera en los años ‘60 y que cantó junto a voces como León Gieco y Mercedes Sosa. Esa referencia da cuenta de su inserción en un circuito de músicos vinculados a la canción de contenido social en Argentina. Su obra atravesó varias generaciones y se sostuvo tanto en el repertorio de estudio como en presentaciones en vivo.

En abril, Piero realizó una serie de conciertos en Bogotá, donde interpretó las canciones de su disco para niños La sinfonía inconclusa del mar junto a un elenco de actores y bailarines. Esa actividad mostró que seguía en escena con propuestas orientadas a públicos diversos. La información disponible no precisa si esos fueron sus últimos recitales, pero sí confirma una agenda artística reciente.

Última referencia pública

En su última publicación mencionada en redes sociales, el músico agradeció a la casa Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por incluir su voz en el tema “Io Vengo” para la apertura del desfile de verano 2027 en París. Allí escribió: “Es muy fuerte escuchar mi voz alli en el inicio del desfile. El marco es impresionante: la Torre Eiffel de fondo, brillando en la noche con una estética retrofuturista de luces y tonos dorados. El desfile arranca abrazado a una canción muy bella que tuve la alegría de cantar en italiano”.

La muerte del músico cierra la trayectoria de una figura central de la canción popular argentina, cuya obra quedó asociada a temas de circulación masiva y a una impronta social reconocible. Por el momento, el dato confirmado es el fallecimiento en Buenos Aires después de dos días de internación, mientras que el resto de su legado permanece en su discografía y en las referencias públicas a su obra.