El actor británico Patrick Stewart murió en Los Ángeles a los 86 años, según confirmó su representante, Kelly Bush Novak. La información difundida por su vocera indicó que atravesó “un breve y conmovedor recorrido con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”. Su muerte cierra una trayectoria que combinó teatro clásico, televisión y cine de gran alcance internacional.

Trayectoria teatral

Stewart se formó en la tradición del teatro shakespeariano e integró durante años la Royal Shakespeare Company, una de las compañías más reconocidas del Reino Unido. Desde ese ámbito desarrolló una carrera que luego se proyectó hacia producciones masivas de ciencia ficción y superhéroes. Esa combinación le permitió sostener presencia en escenarios teatrales y en franquicias de amplia circulación global.

Su reconocimiento mundial llegó por sus interpretaciones del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y del profesor Charles Xavier en las películas de X-Men. Además, participó en producciones como Excalibur, Duna y la serie animada American Dad!. Ese recorrido lo ubicó entre los actores británicos con mayor proyección en la cultura popular contemporánea.

Premios y proyección

A lo largo de su trayectoria, el intérprete recibió múltiples nominaciones a los premios Emmy y Globos de Oro. Esas distinciones acompañaron una carrera que no se limitó a sus papeles más conocidos, sino que abarcó trabajos en teatro, cine y televisión. La confirmación de su fallecimiento por parte de su vocera aportó el dato central sobre la causa y el contexto de sus últimos meses.

Con su muerte en Estados Unidos, queda como referencia una figura que enlazó el repertorio clásico con franquicias de gran masividad. Su legado se sostiene en personajes que trascendieron generaciones y en una presencia sostenida dentro de la actuación internacional.