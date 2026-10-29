La modelo contó que retomó el vínculo con el padre de sus hijos, pero sin volver a compartir vivienda. Lo explicó en un streaming y atribuyó la decisión a sus rutinas de viaje.

La empresaria y modelo Zaira Nara confirmó que retomó la relación con Jakob Von Plessen, aunque bajo una condición central: no volverán a convivir. La definición surgió en una participación en un ciclo de streaming, donde explicó que ambos sostienen rutinas de viaje y una organización de vida independiente. El dato principal es que la reconciliación no implicó regresar al esquema doméstico previo a la separación.

La condición planteada Según relató, cada uno mantendrá su propio hogar y no compartirán el mismo techo “bajo ningún punto de vista”. La explicación quedó vinculada a la dinámica que ambos sostienen desde la separación, con agendas de traslado frecuentes y estructuras familiares ya consolidadas por fuera de la convivencia. En ese marco, la decisión apunta a preservar la autonomía personal sin cortar el vínculo afectivo.

La explicación pública Durante el programa, Zaira Nara sostuvo: “La verdad es que los dos viajamos mucho porque tenemos vidas como muy independientes. Y nos pasa que con los viajes que tenemos, con la vida que tenemos y la estructura que empezamos a armar de separados, lo disfrutamos tanto que dijimos 'che, esto no se toca'”. La frase deja asentado que la decisión no fue presentada como una medida transitoria, sino como una regla de funcionamiento para esta nueva etapa.

Antecedentes familiares La pareja tiene dos hijos, Malaika y Viggo, y el esquema elegido busca compatibilizar el reencuentro familiar con la preservación de espacios individuales. En la exposición pública, la modelo describió esta etapa como una relación que se reconstruye desde parámetros distintos a los anteriores. La referencia a la convivencia separada marca una diferencia concreta respecto del período previo a la ruptura.

Próximo escenario Por lo expuesto en el streaming, la continuidad del vínculo quedará asociada a esa organización sin convivencia común. No se informaron cambios adicionales ni plazos para revisar esa modalidad. El único dato confirmado es que la pareja decidió sostener la reconciliación con hogares separados y con una rutina adaptada a sus viajes y a la crianza de sus hijos.