La actividad será este viernes 30 de octubre, desde las 21, en Capital. Tendrá música en vivo, coros y grupos de adoración, con entrada libre y gratuita.

El Teatro Municipal de Capital recibirá este viernes 30 de octubre una propuesta de la Iglesia Asamblea de Dios que combinará música, adoración y un mensaje de fe. La actividad se realizará desde las 21 en el edificio ubicado sobre calle Mitre, frente a la Plaza 25 de Mayo. La entrada será libre y gratuita.

El espectáculo se presenta bajo el nombre “La Recta Final” y está orientado, según la organización, a personas que atraviesan tiempos de cambios y decisiones. La convocatoria forma parte de una actividad religiosa abierta al público, en un espacio cultural de la ciudad de Capital. La elección del lugar y el horario ubican el evento en una franja de alta circulación urbana y con acceso directo desde el centro sanjuanino.

Propuesta artística

Durante la noche habrá presentaciones musicales en vivo, coros y grupos de adoración, de acuerdo con la información difundida por la organización. La estructura del encuentro apunta a sostener un formato de espectáculo con contenido espiritual y participación comunitaria. En ese marco, la actividad se inscribe en la agenda religiosa local con una modalidad abierta y sin costo de ingreso.

Desde la organización señalaron: “Si buscás respuestas, este evento es para vos”. La frase acompaña la convocatoria pública y resume el sentido que la Iglesia Asamblea de Dios busca darle a la jornada. Al tratarse de una propuesta con acceso gratuito, no requiere inscripción ni compra de entradas, según lo informado.

Acceso y horario

La cita será este 30 de octubre, a las 21, en el Teatro Municipal de Capital. La gratuidad de la entrada amplía el alcance de la convocatoria y permite la asistencia de público general. La actividad quedará concentrada en una sola noche, con el teatro como sede y el centro de la ciudad como marco de referencia.