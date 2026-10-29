La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la muerte del cantante y compositor Enrique de Jesús . Su obra quedó asociada al dúo Juan y Juan y a ficciones televisivas.

El cantante y compositor Enrique de Jesús, conocido artísticamente como Juan Marcelo, murió este jueves a los 82 años. Su trayectoria quedó ligada tanto a la música popular como a la televisión argentina, con canciones que trascendieron por su presencia en telenovelas y por su paso por el dúo Juan y Juan.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que expresó: “Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina. Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades en este triste momento”. La entidad no informó, en el comunicado difundido, más precisiones sobre las causas del fallecimiento.

La etapa con Juan y Juan le dio visibilidad con temas como “Balada para un gordo”, “Bailando en una pata”, “Un día de calor”, “Hay que alegrar al corazón” y “Ahora que soy libre”. Entre esas obras se destacó “En una pata”, identificada por su estribillo “Qué lindo es estar en Mar del Plata”, que quedó asociada a su nombre en el repertorio popular argentino.

Televisión y producción Después de esa etapa, el artista desarrolló una faceta como solista y productor musical. Más tarde trabajó con Alberto Migré en “Rolando Rivas, taxista”, donde compuso “Yo te quiero, nos queremos”, recordada como la cortina del romance protagonizado por Claudio García Satur y Soledad Silveyra. Según la información difundida por la asociación, también tuvo presencia musical en “Mi hombre sin noche”, “Dos a quererse” y “Piel naranja”.

Otros trabajos En “Amo y señor”, protagonizada por Arnaldo André y Luisa Kuliok, compuso e interpretó “Eso me pasa por volar” y además integró el elenco en el papel de Adrián. También fue autor e intérprete de “Mi libertad, no”, canción de presentación de “El infiel”, recordada por su inicio: “El amor es así”. En cine, participó en “El profesor patagónico”, junto a Juan Eduardo.

Con su muerte, queda cerrada una trayectoria que combinó composición, interpretación y trabajo para televisión y cine. La confirmación oficial de la asociación marca el punto de partida para el registro público de su fallecimiento, mientras su obra permanece asociada a varias ficciones de amplia difusión en la televisión argentina.